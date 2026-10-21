به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، سید موید محسن‌نژاد در بازدید از باغ تاریخی بیرم‌آباد شهر کرمان، روند سامان‌دهی و مرمت بخش‌های مختلف این باغ را بررسی و بر اهمیت حفاظت اصولی از این مجموعه تاریخی با رعایت ضوابط تخصصی مرمت و ضرورت حفظ اصالت معماری و ساختار باغ تاکید کرد.

باغ تاریخی بیرم‌آباد، از مجموعه‌های ارزشمند تاریخی شهر کرمان، یکی از جلوه‌های برجسته باغ‌سازی ایرانی در دوره صفوی به شمار می‌رود که حفاظت و احیا آن، نقشی مهم در صیانت از هویت تاریخی و فرهنگی این شهر دارد، این باغ در دوره شاه اسماعیل صفوی به همت بیرام‌بیگ افشار، حاکم وقت کرمان، بنیان گذاشته شده و در اسفند ۱۳۷۷ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

در این بازدید، روند سامان‌دهی و مرمت باغ بیرم‌آباد از منظر حفاظت از ارزش‌های تاریخی و معماری، صیانت از اصالت اثر و ضرورت اجرای اقدامات اصولی و تخصصی مورد بررسی و توجه به ویژگی‌های تاریخی این مجموعه و رعایت ضوابط فنی در فرآیند مرمت در راستای حفاظت پایدار از این میراث ارزشمند مورد تاکید قرار گرفت.

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