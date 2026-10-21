به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، سید موید محسن‌نژاد سه‌شنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۵ از تکیه تاریخی نوروزعلی شهر کرمان بازدید کرد و در جریان وضعیت این بنای تاریخی و ضرورت سامان‌دهی و مرمت آن قرار گرفت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان در این بازدید با تاکید بر اهمیت صیانت از بناهای تاریخی و مذهبی، مشارکت و تعامل دستگاه‌های مسئول و ظرفیت‌های مردمی را از الزامات پیشبرد برنامه‌های حفاظتی دانست و اظهار کرد: سامان‌دهی و مرمت تکیه تاریخی نوروزعلی نیازمند هم‌افزایی این اداره‌کل، شهرداری، هیئت‌امنا و خیرین است تا با هماهنگی و تقسیم مسئولیت‌ها، اقدامات لازم برای حفاظت از این بنای ارزشمند به‌صورت موثر دنبال شود.

او افزود: حفاظت از آثار تاریخی علاوه بر اقدامات تخصصی در حوزه مرمت، به همکاری مجموعه‌های اجرایی، متولیان بنا و مشارکت خیرین و افراد علاقه‌مند به حفظ میراث‌فرهنگی نیاز دارد و بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها می‌تواند زمینه‌ساز تسریع در روند سامان‌دهی و صیانت از بناهای تاریخی باشد.

محسن‌نژآد خاطرنشان کرد: هم‌افزایی میان دستگاه‌های مسئول و مشارکت جامعه محلی، نقش مهمی در حفاظت پایدار از میراث فرهنگی دارد و لازم است با تعامل و برنامه‌ریزی مشترک، زمینه حفاظت و نگهداری مناسب از تکیه تاریخی نوروزعلی فراهم شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان همچنین با اشاره به جایگاه تکایای تاریخی در هویت مذهبی و فرهنگی شهر کرمان اظهار کرد: تکایای تاریخی کرمان افزون بر ارزش‌های معماری و تاریخی، بخشی از حافظه جمعی و میراث معنوی مردم این دیار به شمار می‌روند و با ریشه‌های عمیق مذهبی، آیین‌های سنتی و مناسک فرهنگی جامعه پیوندی دیرینه دارند، ازاین‌رو سامان‌دهی و مرمت این بناها نه‌تنها اقدامی برای حفاظت از کالبد تاریخی شهر، بلکه ضرورتی برای صیانت از هویت فرهنگی، تداوم سنت‌های و انتقال این میراث ارزشمند به نسل‌های آینده است.

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