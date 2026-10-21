به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، آیین تکریم و معارفه نماینده دیوان محاسبات اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان سه‌شنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۵ برگزار شد.

سید موید محسن‌نژاد مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان در این مراسم با اشاره به تنوع ماموریت‌های این اداره‌کل اظهار کرد: میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از مجموعه‌هایی است که در حوزه‌های مختلف فرهنگی، عمرانی و هنری به مردم خدمت‌رسانی می‌کند و فعالیت‌های آن ارتباطی مستقیم با تاریخ، فرهنگ و زندگی مردم دارد.

محسن‌نژاد افزود: در بخش میراث‌فرهنگی، مرمت و حفاظت از آثار تاریخی و در حوزه گردشگری، ایجاد و توسعه زیرساخت‌ها برای ارائه خدمات بهتر به گردشگران کمک می‌کند، همچنین در حوزه صنایع‌دستی و هنرهای سنتی، تنوع رشته‌ها و محصولات، پاسخ‌گوی علایق و سلایق مختلف جامعه است، ازاین‌رو انجام دقیق ماموریت‌ها و استفاده صحیح از ظرفیت‌های موجود، اهمیت ویژه‌ای دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان با تاکید بر اهمیت قانون‌مداری در فرآیندهای اداری و اجرایی تصریح کرد: رعایت قوانین و عمل به ضوابط، مهم‌ترین شاخص انجام صحیح امور است و هیچ‌گونه تخلفی در انجام وظایف و اجرای ماموریت‌ها پذیرفتنی نیست، تمامی اقدامات باید در چارچوب قوانین و با هدف صیانت از حقوق عمومی و ارتقا کیفیت خدمت‌رسانی انجام شود.

او همچنین با قدردانی از نگاه مثبت و همراهی دیوان محاسبات، بر اهمیت تعامل و همکاری مجموعه‌های اجرایی با نهادهای نظارتی تاکید کرد و گفت: پشتیبانی و همراهی نهادهای نظارتی، امنیتی و اجرایی می‌تواند در مسیر حل مسائل، رفع موانع و تحقق اهداف توسعه‌ای استان موثر باشد و رویکرد مجموعه میراث‌فرهنگی کرمان بر انجام کار صادقانه، مسئولانه و در راستای خدمت به مردم استوار است.

محسن‌نژاد در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به گستردگی وظایف و مسئولیت‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان، تعامل مستمر با نهادهای نظارتی و پایبندی به الزامات قانونی، زمینه‌ساز افزایش شفافیت، ارتقا عملکرد و پیشبرد موثر برنامه‌ها خواهد بود.

در پایان این مراسم، مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان ضمن قدردانی از تلاش‌ها و همکاری‌های فرشید فتحی، نماینده پیشین دیوان محاسبات در این اداره‌کل، برای او آرزوی موفقیت کرد و فرشته حسینی به‌عنوان نماینده جدید دیوان محاسبات در این اداره‌کل معرفی شد.

انتهای پیام/