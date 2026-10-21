جبرئیل نوکنده، رئیس موزه ملی ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا در حاشیه برگزاری جلسه شورای ثبت ملی آثار فرهنگی میراث منقول در استان خوزستان با اشاره به بررسی ۱۵ اثر در این نشست، گفت: برگزاری جلسات شوراهای ملی در استان‌ها علاوه بر تبیین جایگاه شوراهای ملی برای کارشناسان استانی، فرصتی مهم برای توانمندسازی حرفه‌ای آنان است.

نوکنده با ابراز خرسندی از حضور در اهواز اظهار داشت: در ساعات اولیه شورای ثبت ملی خوزستان، ۱۵ اثر مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و برگزاری جلسات شوراهای ملی در استان‌ها از دو جهت اهمیت دارد؛ نخست آنکه جایگاه شوراهای ملی را برای کارشناسان استان تبیین می‌کند و دوم آنکه تجربه‌ای مشابه ساختار بین‌المللی است.

وی با اشاره به رویه شوراهای تخصصی در سطح جهان، از جمله شوراهایی که یونسکو برگزار می‌کند، توضیح داد: در این شوراها معمولاً نمایندگان رسمی دولت‌ها شرکت می‌کنند و تلاش می‌شود کارشناسان متعددی در جلسات حاضر باشند تا زبان کارشناسی آنان تقویت شود. این فرآیند موجب توانمندسازی کارشناسان در حوزه مدیریت حفاظت و مدیریت فنی می‌شود.

رئیس موزه ملی ایران ادامه داد: از سوی دیگر، زمانی که کارشناس می‌بیند پرونده اثری را که مطالعه و تدوین کرده در جایگاه ملی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد، این موضوع برای او بسیار تأثیرگذار است. این جلسات برای توانمندسازی سمن‌ها و شبکه‌های محلی، انجمن‌های دوستداران میراث فرهنگی و همچنین برای مدیران استان نیز اثربخش است.

ضرورت تدبیر مدیران استانی برای میزبانی از شوراها

نوکنده، در پاسخ به این پرسش که برگزاری جلسات شورای ثبت در استان‌ها الزام قانونی دارد یا به رایزنی مدیران بستگی دارد گفت: به نظر من این موضوع بیشتر به تدبیر مدیران استان‌ها مربوط است. پیشنهاد من این است که مدیران در این زمینه بیشتر تلاش کنند و این شبکه‌های ملی از تهران به استان‌ها بیایند؛ این اتفاق به‌راستی تأثیرگذار است.

وعده برگزاری نمایشگاه آثار ایلامی در خوزستان

نوکنده در بخش دیگری از سخنان خود درباره تبادلات موزه‌ای میان موزه ملی ایران و موزه‌های استان خوزستان اظهار امیدواری کرد شرایط کشور از وضعیت بحرانی خارج شود و گفت: ما قول می‌دهیم در حوزه تبادلات میان موزه ملی و موزه‌های استان، به‌ویژه در برگزاری نمایشگاه‌ها، همکاری داشته باشیم.

وی افزود: نمایشگاهی از آثار ایلامی قرار است از موزه ملی به خوزستان بیاید و در این استان برگزار شود. همچنین نمایشگاه جشنواره چندرسانه‌ای میراث فرهنگی نیز طبق توافقات پیشین برگزار خواهد شد. علاوه بر این، هر همکاری که همکاران ما در حوزه موزه‌های استان با موزه ملی داشته باشند، با آن استقبال می‌کنیم و به‌عنوان خادم آنان در خدمتشان هستیم.

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