آغاز دسترسی عمومی به سامانه مسابقات برخط موزه دیجیتال آستان قدس رضوی

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مهدی کریمی امروز سه‌شنبه ۲۸ مهر ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: این موزه دیجیتال با هدف تعمیق شناخت عموم مردم از آثار و گنجینه‌های ارزشمند این آستان مقدس و در راستای بهره‌گیری از ابزارهای نوین در آموزش میراث فرهنگی، سامانه مسابقات برخط (آنلاین) خود را برای بهره‌برداری عمومی در بستر وب در دسترس کاربران علاقه‌مند قرار داده است.

رئیس اداره موزه دیجیتال سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی ادامه داد: این سامانه که به‌عنوان یک بستر تعاملی طراحی شده، نه تنها محیطی برای رقابت، بلکه پایگاهی آموزشی برای آشنایی بیشتر با آثار هنری و تاریخی است.

کریمی افزود: فرآیند حضور در این مسابقات نیز ساده و کاربرپسند طراحی شده است؛ به گونه‌ای که تمامی علاقه‌مندان پس از ورود به سامانه، ابتدا با ثبت نام و نام خانوادگی به همراه شماره تلفن همراه خود، پروفایل کاربری خود را فعال کرده و وارد دنیای چالش‌های موزه‌ای می‌شوند.

سامانه‌ای با ۴ بخش متنوع

رئیس اداره موزه دیجیتال سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی تصریح کرد: در این سامانه چهار بخش متنوع «موزه‌شناسی»، «حافظه تصویری»، «نقاشی دیجیتال» و «جورچین آثار موزه‌ای» طراحی شده که هر یک با رویکرد «آموزش در کنار سرگرمی»، تجربه‌ای متمایز را فراهم می‌آورد.

کریمی با اشاره به اینکه بخش‌های موزه‌شناسی و حافظه تصویری، به گونه‌ای تدوین شده‌ است که برای تمامی گروه‌های سنی مناسب باشد، ادامه داد: در بخش مسابقه موزه‌شناسی، کاربران با پاسخ‌دهی به ۱۰ سؤال تصادفی که از بانک گسترده‌ای از اطلاعات آثار موزه استخراج می‌شوند، دانش خود را می‌سنجند.

او گفت: نکته قابل توجه در این بخش، تأکید بر جنبه آموزشی آن است؛ به طوری که منابع مطالعاتی و اطلاعات لازم در خصوص آثار موزه‌ای در سامانه بارگذاری شده است تا کاربران بتوانند پیش از پاسخ‌گویی، ضمن مطالعه این منابع، پاسخ‌های صحیح را شناسایی کرده و سطح آگاهی خود را نسبت به گنجینه‌های رضوی ارتقا دهند.

رئیس اداره موزه دیجیتال سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی افزود: به دلیل تنوع بالای بانک سؤالات و استفاده از سیستم هوشمند، هر کاربر در هر بار شرکت در مسابقه با سؤالات متفاوتی روبه‌رو می‌شود که جذابیت آن را دوچندان می‌کند.

کریمی اظهار کرد: همچنین در بخش حافظه تصویری، دقت و توانایی کاربران در به‌خاطر سپردن جزئیات هنری، فرم‌ها و نشانه‌های نهفته در گنجینه‌های رضوی مورد سنجش قرار می‌گیرد که این امر به تقویت سواد بصری مخاطبان کمک بسیاری می‌کند.

وجود بخش‌های ویژه کودک و نوجوان

رئیس اداره موزه دیجیتال سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی گفت: در کنار این بخش‌ها، سامانه برای ایجاد تعامل سازنده و مؤثر با کودکان و نوجوانان که سرمایه‌های آینده کشور هستند، بخش‌های نقاشی دیجیتال و جورچین آثار موزه‌ای را تدارک دیده است.

کریمی تصریح کرد: این دو بخش با تمرکز بر ویژگی‌های بصری و جذابیت‌های بازی‌وار، به‌طور اختصاصی برای این گروه سنی طراحی شده‌اند تا مخاطبان کم ‌سن‌ و سال بتوانند از طریق رنگ‌آمیزی دیجیتال تصاویر آثار و یا سرهم‌کردن قطعات جورچین، ارتباطی مستقیم، ملموس و شاد با هویت آثار موزه‌ای برقرار کنند.

او افزود: هدف از این طراحی، تسهیل ورود کودکان به فضای موزه‌ای و آشنایی غیرمستقیم آنها با ظرافت‌های هنری آثار در فضایی سرگرم‌کننده است.

رئیس اداره موزه دیجیتال سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی تصریح کرد: همچنین به منظور استمرار و بهبود کیفیت خدمات، امکان نظرسنجی برخط از مسابقات در سامانه تعبیه شده است تا کاربران بتوانند دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود را مطرح کنند و این بازخوردها مبنای بهینه‌سازی و ارتقای هرچه بیشتر محتوا و محیط مسابقات قرار خواهد گرفت.

او گفت: به منظور قدردانی از مشارکت فعال و تشویق کاربران برای همراهی مستمر با این مجموعه نیز در پایان هر فصل، قرعه‌کشی ویژه‌ای میان شرکت‌کنندگان انجام شده و به هشت نفر از برگزیدگان مسابقات، هدایای فرهنگی اهدا می‌شود.

کریمی یادآور شد: دوستداران فرهنگ و هنر می‌توانند برای شرکت در این رقابت‌های تعاملی و بهره‌مندی از منابع مطالعاتی و ظرفیت‌های آموزشی این سامانه، به نشانی اینترنتی: https://digimuseum.razavi.ir/quiz/ مراجعه کرده و سفر دیجیتال خود را به دنیای گنجینه‌های رضوی آغاز کنند.

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