به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، در آیین برگزاری نخستین جشنواره «برگ‌وبار» باغملک محمد جوروند، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان، رضا نجاتی، معاون استاندار، حجت‌الله خسروی، فرماندار شهرستان باغملک، تبار قریب، معاون گردشگری خوزستان، و جمعی از مدیران و مسئولان استانی و محلی حضور داشتند.

این جشنواره با هدف معرفی جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی منطقه، حمایت از تولیدکنندگان محلی و توسعه گردشگری کشاورزی به اجرا درآمد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی باغملک در این مراسم ضمن خیرمقدم به حاضران و قدردانی از اهتمام دستگاه‌های مشارکت‌کننده بر ضرورت حفاظت از میراث طبیعی و بومی منطقه تأکید کرد.

هوشنگ زنگنه برگزاری نخستین جشنواره «برگوبار» را گامی مهم در زمینه پیوند میان گردشگری کشاورزی (اگروتوریسم)، معرفی آیین‌های بومی و حمایت از تولیدکنندگان محلی دانست و گفت: چنین رویدادهایی می‌توانند به ارتقای جایگاه باغملک در نقشه گردشگری استان و کشور کمک کنند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی باغملک با اشاره به اهمیت انار در اقتصاد کشاورزی این شهرستان اظهار کرد: انار یکی از مهم‌ترین محصولات باغی باغملک است که جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد کشاورزی این منطقه دارد.

او افزود: باغ‌های انار این شهرستان در فصل پاییز، هم‌زمان با رسیدن میوه‌های سرخ و شیرین، جلوه‌ای تماشایی به طبیعت منطقه می‌بخشند و زمینه مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری باغملک فراهم می‌کنند.

زنگنه ادامه داد: برگزاری جشنواره‌هایی از این دست فرصتی ارزشمند برای معرفی بهتر انار، حمایت از باغداران، توسعه بازار فروش و فراهم‌کردن زمینه عرضه مستقیم محصولات کشاورزی است.

او همچنین به ویژگی‌های برنج چمپا اشاره کرد و افزود: در کنار انار، برنج چمپا نیز از محصولات ارزشمند کشاورزی منطقه است که به همت کشاورزان و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های طبیعی و اقلیمی شهرستان تولید می‌شود.

زنگنه خاطرنشان کرد: معرفی این محصول در جشنواره «برگ‌وبار» می‌تواند به شناساندن توانمندی‌های برنج‌کاری منطقه و افزایش توجه به محصولات بومی کمک کند.

او حمایت از تولیدکنندگان، ایجاد بازارهای مناسب فروش و معرفی محصولات باکیفیت محلی را از جمله اقدامات مؤثر در تقویت اقتصاد کشاورزی شهرستان دانست و افزود: این اقدامات می‌توانند زمینه توسعه گردشگری روستایی و افزایش درآمد خانوارهای محلی را فراهم کنند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی باغملک معتقد است: این جشنواره با محوریت انار، برنج چمپا و بلوط، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های کشاورزی، جاذبه‌های طبیعی و جلوه‌های فرهنگ بومی باغملک به شمار می‌رود و می‌تواند به تقویت پیوند میان تولید محلی و گردشگری در این شهرستان کمک کند.

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