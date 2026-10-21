جشنواره زعفران و جشنواره اقوام، پیشران توسعه فرهنگی و گردشگری هستند

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مجمدجواد حق‌شناس در نشست تخصصی روز دوشنبه مورخ ۲۷مهرماه سال جاری، درباره جشنواره‌های استان گلستان و جشنواره زعفران خراسان رضوی اظهار کرد: جشنواره زمانی موفق است که علاوه بر معرفی فرهنگ و ظرفیت‌های مقصد، به رونق کسب‌وکارهای محلی، افزایش ماندگاری گردشگران، توسعه صنایع‌دستی و ایجاد فرصت‌های پایدار اقتصادی منجر شود.

او جشنواره اقوام گلستان را فرصتی برای معرفی تنوع فرهنگی، آیین‌ها و میراث ناملموس کشور دانست و افزود: این رویداد باید زمینه گفت‌وگو میان اقوام، انتقال فرهنگ به نسل‌های جدید و تقویت همبستگی ملی را فراهم کند؛ چراکه تنوع قومی ایران یکی از مهم‌ترین مزیت‌های فرهنگی و گردشگری کشور است.

مشاور فرهنگی وزیر همچنین با اشاره به جایگاه ویژه جشنواره زعفران خراسان رضوی گفت: زعفران تنها یک محصول کشاورزی نیست، بلکه بخشی از هویت، اقتصاد و فرهنگ منطقه است و جشنواره آن می‌تواند با معرفی شیوه‌های تولید، ظرفیت‌های گردشگری روستایی، صنایع‌دستی و محصولات محلی، به توسعه گردشگری کشاورزی و افزایش درآمد جامعه میزبان کمک کند.

حق‌شناس تأکید کرد: برای اثربخشی این جشنواره‌ها باید شاخص‌هایی مانند میزان جذب گردشگر، افزایش اقامت، رونق بازار محصولات محلی و مشارکت بخش خصوصی ارزیابی شود و ارتباط با مخاطبان پس از پایان رویداد نیز ادامه یابد.

او در پایان گفت: جشنواره‌های زعفران و اقوام، در صورت مدیریت حرفه‌ای و مشارکت واقعی جوامع محلی، می‌توانند از یک برنامه اجرایی فراتر رفته و به پیشران توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی گردشگری در استان‌های خراسان رضوی و گلستان تبدیل شوند.

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