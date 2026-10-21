به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کیومرث اعظمی سه‌شنبه ۲۸ اظهار کرد: در نهمین جلسه کمیته فنی، پنج طرح سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری مورد بررسی و ارزیابی کارشناسی قرار گرفت در نهایت چهار طرح به تصویب رسید و یک طرح نیز به دلیل نیاز به بازدید مشترک و بررسی دقیق‌تر، برای تصمیم‌گیری نهایی به جلسات بعدی موکول شد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه، افزود: مجموع حجم سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده برای این پنج طرح، حدود ۲۴۰ میلیارد تومان است که در صورت اجرای کامل، زمینه ایجاد ۲۰ فرصت شغلی را فراهم خواهد کرد.

او با تأکید بر اهمیت فعالیت کمیته فنی در بررسی طرح‌های سرمایه‌گذاری، گفت: بررسی کارشناسی و دقیق طرح‌ها پیش از صدور مجوز، نقش مهمی در هدایت سرمایه‌ها به سمت پروژه‌های دارای قابلیت اجرا و بازدهی اقتصادی دارد.

اعظمی ادامه داد: تلاش ما این است که طرح‌های سرمایه‌گذاری با حساسیت و دقت بیشتری در کمیته فنی مورد بررسی قرار گیرند و ابعاد مختلف آنها از جمله امکان‌سنجی، ظرفیت منطقه، میزان سرمایه‌گذاری، اشتغال‌زایی و توجیه اقتصادی به‌صورت دقیق زیر ذره‌بین قرار گیرد.

او تصریح کرد: سرمایه‌گذار باید پیش از ورود به مرحله اجرا از اقتصادی بودن طرح و امکان موفقیت آن اطمینان داشته باشد؛ چراکه هدف ما صرفاً تصویب طرح‌ها نیست، بلکه باید زمینه‌ای فراهم شود تا سرمایه‌گذاری‌ها به پروژه‌های پایدار و قابل بهره‌برداری تبدیل شوند و در شرایط اقتصادی موجود، هزینه‌های غیرضروری به سرمایه‌گذاران تحمیل نشود.

اعظمی تصریح کرد: رویکرد کمیته فنی، حمایت از سرمایه‌گذاری واقعی و هدایت آن به سمت طرح‌های دارای توجیه و قابلیت اجراست و در این مسیر، بررسی‌های کارشناسی و بازدیدهای میدانی می‌تواند به تصمیم‌گیری دقیق‌تر و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری کمک کند.

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