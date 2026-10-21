۲۹ مهر ۱۴۰۵ - ۰۸:۲۵

رسیدگی به ۳ شکایت گردشگری در کمیته فنی نظارت بر راهنمایان استان کرمانشاه

رسیدگی به ۳ شکایت گردشگری در کمیته فنی نظارت بر راهنمایان استان کرمانشاه

معاون گردشگری استان کرمانشاه از رسیدگی به سه شکایت ثبت‌شده در سامانه ۰۹۶۲۹ در جلسه کمیته فنی نظارت بر راهنمایان گردشگری خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فهیمه روشن سه‌شنبه ۲۸ مهرماه اظهار کرد: در جلسه کمیته فنی نظارت بر راهنمایان گردشگری استان، سه مورد شکایت ثبت‌شده در سامانه ملی پاسخگویی و رسیدگی به شکایات گردشگری (۰۹۶۲۹) مورد بررسی قرار گرفت و درباره هر یک از پرونده‌ها پس از بررسی مستندات و اظهارات طرفین، تصمیم‌گیری شد.

معاون گردشگری استان کرمانشاه، با بیان اینکه هرسه شکایت مربوط به یک راهنمای کارت‌دار گردشگری بود، افزود: شکایات مطرح‌شده مربوط به شکایت یک دفتر خدمات مسافرتی و کارمند فروش این دفتر از یک راهنمای گردشگری بود که موضوع در کمیته فنی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد به راهنمای گردشگری کارت‌دار، تذکر کتبی ابلاغ شود.

او تأکید کرد: بر اساس تصمیم کمیته، این راهنما موظف است از این پس تورهای داخلی را با رعایت کامل قوانین، مقررات، ضوابط و چارچوب‌های تعیین‌شده برگزار کند و در انجام فعالیت‌های حرفه‌ای خود، ضوابط مربوط به راهنمایان گردشگری را رعایت کند.

روشن با اشاره به اهمیت نظارت بر فعالیت فعالان حوزه گردشگری گفت: رسیدگی به شکایات و درخواست‌های فعالان و گردشگران از طریق سامانه ۰۹۶۲۹، نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات گردشگری و صیانت از حقوق گردشگران و فعالان این حوزه دارد و پرونده‌های ثبت‌شده با دقت و بر اساس مستندات بررسی می‌شوند.

معاون گردشگری استان کرمانشاه در پایان گفت: هدف از رسیدگی به این موارد، علاوه بر بررسی حقوقی و کارشناسی شکایات، ارتقای کیفیت خدمات و پیشگیری از تکرار تخلفات و ناهماهنگی‌ها در فعالیت‌های گردشگری استان است.

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کد خبر 1405072903013
مهدی خالوندی
دبیر مرضیه امیری

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