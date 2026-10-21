رسیدگی به ۳ شکایت گردشگری در کمیته فنی نظارت بر راهنمایان استان کرمانشاه

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فهیمه روشن سه‌شنبه ۲۸ مهرماه اظهار کرد: در جلسه کمیته فنی نظارت بر راهنمایان گردشگری استان، سه مورد شکایت ثبت‌شده در سامانه ملی پاسخگویی و رسیدگی به شکایات گردشگری (۰۹۶۲۹) مورد بررسی قرار گرفت و درباره هر یک از پرونده‌ها پس از بررسی مستندات و اظهارات طرفین، تصمیم‌گیری شد.

معاون گردشگری استان کرمانشاه، با بیان اینکه هرسه شکایت مربوط به یک راهنمای کارت‌دار گردشگری بود، افزود: شکایات مطرح‌شده مربوط به شکایت یک دفتر خدمات مسافرتی و کارمند فروش این دفتر از یک راهنمای گردشگری بود که موضوع در کمیته فنی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد به راهنمای گردشگری کارت‌دار، تذکر کتبی ابلاغ شود.

او تأکید کرد: بر اساس تصمیم کمیته، این راهنما موظف است از این پس تورهای داخلی را با رعایت کامل قوانین، مقررات، ضوابط و چارچوب‌های تعیین‌شده برگزار کند و در انجام فعالیت‌های حرفه‌ای خود، ضوابط مربوط به راهنمایان گردشگری را رعایت کند.

روشن با اشاره به اهمیت نظارت بر فعالیت فعالان حوزه گردشگری گفت: رسیدگی به شکایات و درخواست‌های فعالان و گردشگران از طریق سامانه ۰۹۶۲۹، نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات گردشگری و صیانت از حقوق گردشگران و فعالان این حوزه دارد و پرونده‌های ثبت‌شده با دقت و بر اساس مستندات بررسی می‌شوند.

معاون گردشگری استان کرمانشاه در پایان گفت: هدف از رسیدگی به این موارد، علاوه بر بررسی حقوقی و کارشناسی شکایات، ارتقای کیفیت خدمات و پیشگیری از تکرار تخلفات و ناهماهنگی‌ها در فعالیت‌های گردشگری استان است.

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