توسعه اطراف حرم مطهر حضرت معصومه(س) بدون آسیب به منظر تاریخی/ به «توجه دالان دید» در طرح جامع هسته مرکزی قم

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روز سه شنبه 28 مهر علیرضا خاکی اظهار کرد: مطالعات طرح جامع هسته مرکزی قم بر لزوم حفظ منظر بصری حرم مطهر کریمه اهل بیت(ع)، جلوگیری از تراکم ساختمانی بی‌رویه و ایجاد فضای باز شهری در محدوده توسعه حرم‌های مرزی جنوبی است؛ طرحی که با هدف صیانت از هویت زیارتی و تاریخی این محدوده تنظیم شده است.

رئیس سازمان مجری بهسازی، نوسازی و زیباسازی اطراف حرم مطهر؛ با اشاره به نتایج مطالعات طرح جامع هسته مرکزی قم بیان کرد: توسعه حرم مطهر حضرت معصومه(س) در یکی از موضوعات مهم این طرح است که علاوه بر پاسخگویی به نیازهای زیارتی و فرهنگی، باید با حفظ منظر تاریخی حرم و ارتقای کیفیت فضای عمومی پیرامونی همراه باشد.

خاکی افزود: بر اساس طرح پیشنهادی جامع، توسعه بلوک قبل از این نباید به افزایش سطح ساخت‌وساز و ایجاد ساختمان‌های جدید محدود شود؛ بلکه فضاهای باز، تراکم کالبدی و ایجاد محیط آرام و بهجت‌بخش برای حضور زائران از اولویت‌های اصلی این محدوده به تعداد می‌رود.

او خاطرنشان کرد: محدوده پیرامون حرم مطهر، از تراکم بالای ساختمانی و فعالیت‌های شهری است و ایجاد فضای باز در بلوک قبل از آن می‌توان علاوه بر ساخت آسایش زائران، بخشی از فضای عمومی مرکزی مرکزی را جبران کند.

رئیس سازمان مجری بهسازی، نوسازی و زیباسازی اطراف حرم مطهر؛ با اشاره به مفهوم «دالان دید» در مطالعات طرح جامع گفت: یکی از مهم‌ترین پیشنهادهای این طرح، حفاظت از کریدورهای بصری منتهی به حرم مطهر است؛ به این معنا که در مسیرهای اصلی تشرف، چشم‌انداز گنبد و عناصر شاخص‌های معماری حرم مطهر حفظ شود و ساخت‌وسازهای جدید مانعی برای مشاهده این نشانه‌های هویتی شهر ایجاد نکنند.

خاکی ادامه داد: در همین مفهوم، مفهوم «دروازه تشرف» نیز در طرح مورد توجه قرار گرفتن است تا ورودی‌های منتهی به حرم مطهر، علاوه بر این، معماری بر عملکرد، دارای ویژگی و فضایی با مکان مذهبی این مجموعه باشد.

او اضافه کرد: در طراحی پیشنهادی ورودی برای توسعه حرم جنوبی، ایجاد فضای سبز، سامان‌دهی جداره‌های ساختمانی، کف‌سازی و مبلمان شهری پیش‌بینی شده است تا مسیر تشرف زائران از نظر بصری و کیفیت محیطی، با شأن و هویت حرم مطهر هماهنگ باشد.

رئیس سازمان مجری بهسازی، نوسازی و زیباسازی اطراف حرم مطهر؛ با انتقاد از برخی مداخلات کالبدی گذشته در محدوده حرم گفت: ساخت‌وسازهای بدون هماهنگی و ساخت پایه‌های مرتفع مونوریل در سال‌های گذشته، بخشی از راه‌بردی به حرم مطهر را تحت تأثیر قرار داده و پیوستگی بصری این مجموعه را در برخی از مناطق مختل کرده است.

خاکی بیان کرد: هدف اصلی پیشنهادهای طرح جامع در بلوک قبل، ایجاد میان توسعه فضاهای مورد نیاز زائران و حفاظت از منظر شهری حرم مطهر است.

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