بازدید و نشست هماندیشی توسعه و ترویج صنایع دستی شمیرانات در «خانه صنایع دستی دوآ»

به گزارش خبرنگار میراث آریا، علیرضا جعفری گفت: این نشست که در روز یکشنبه 26 مهرماه 1405 و با هدف بررسی میدانی امکانات و کارگاههای خانه صنایع دستی دوآ برگزار شد، حاضرین در جریان این بازدید، ظرفیتهای فضا، امکانات کارگاهی و زیرساختهای آموزشی این مجموعه را برای میزبانی رویدادهای آینده مورد ارزیابی قرار دادند.

رئیس اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی شهرستان شمیرانات افزود: در ابتدای جلسه محمد عبداللهی، رئیس کارگروه تخصی با تأکید بر لزوم پیوند میان جامعه تخصصی و بدنه مدیریتی، توسعه پایدار صنایع دستی منطقه را مستلزم تعامل و همافزایی همه جانبه بین بخش تخصصی و اداری دانست.

وی اعلام کرد که کارگروه با هدف پویایی هرچه بیشتر فضاهای هنری، سلسله رویدادهایی را تدوین کرده که براساس آن نخستین رویداد رسمی، برگزاری نمایشگاه تخصصی «منسوجات» در آذرماه سال جاری در خانه صنایع دستی دوآ خواهد بود. او همچنین با اشاره به تداوم این مسیر تصریح کرد که این رویداد آغاز یک حرکت مستمر است و نمایشگاههای تخصصی به صورت دورهای و در رشتههای مختلف ادامه خواهد یافت. امری که موفقیت آن به همراهی و همکاری دوجانبه با اداره میراث فرهنگی وابسته است.

جعفری اظهار کرد: مینو نیکپور هنرمند رشته آینه کاری نیز ضمن ابراز خرسندی از میزبانی این نشست و استقبال از نگاه حمایتی اداره میراث فرهنگی، آمادگی کامل مدیریت و عوامل «خانه صنایع دستی دوآ» را برای اجرای موفق رویدادهای پیش رو و همکاری همه جانبه در زمینه ترویج و آموزش هنرهای سنتی اعلام کرد.

در ادامه، علیرضا جعفری، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شمیرانات با استقبال از طرحها و برنامههای پیشنهادی کارگروه، بر حمایت همه جانبه اداره متبوع خود از ابتکارات کارگروه تخصصی تأکید کرد.وی یادآور شد که در حال حاضر تمامی بسترها و ظرفیتهای لازم برای پشتیبانی از این برنامهها مهیاست.

از مهمترین خروجیها و محورهای مورد توافق در این جلسه:

برگزاری نخستین نمایشگاه تخصصی منسوجات سنتی: توافق بر سر تمهیدات اجرایی، زمانبندی و فراخوان آثار برای برپایی این نمایشگاه در آذرماه در خانه صنایع دستی دوآ

برنامهریزی دورههای آموزشی کاربردی: زمانبندی دورههای جدید آموزش هنرهای سنتی و صنایع دستی در رشته های سوزن دوزی،پته دوزی، خیاطی و.... در این مرکز، با هدف ارتقاء مهارت هنرجویان و علاقهمندان

تقویت همکاریهای بین بخشی و ترویج صنایع دستی

در پایان مقرر شد سازوکار اجرایی نمایشگاه آذرماه و هماهنگیهای لازم با هنرمندان و مربیان، از طریق کارگروه پیگیری و اقدامات لازم با همراهی کارشناسان اداره اجرایی گردد.

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