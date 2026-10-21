فرماندار قرچک در بازدید از دو واحد تولیدی، پیگیر رفع موانع گاز، برق و تأمین تسهیلات شد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسن ژاله نیا رئیس اداره میراث فرهنگی قرچک امروز چهارشنبه 29 مهر، اظهار کرد: در جریان بازدیدهای میدانی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان قرچک، مشکلات زیرساختی یک واحد تولیدی و درخواست تسهیلات یک کارگاه صنایع‌دستی بررسی و دستورات لازم برای پیگیری مطالبات این دو مجموعه صادر شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی شهرستان قرچک افزود: علی محمد اسلامی فرماندار به همراه معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری و رؤسای ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گاز، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی،معاون اداره برق شهرستان، از دو واحد تولید صنایع دستی بازدید کرد و در جریان مسائل و موانع پیش‌روی فعالیت آن‌ها قرار گرفت.

او گفت: در این بازدیدها، مشکل تأمین گاز و برق یکی از واحدهای تولیدی بررسی شد و مقرر شد تا زمان طی‌شدن فرآیندهای اداری، تأمین موقت گاز پیگیری شود و موضوع برق نیز در چارچوب ضوابط قانونی مورد بررسی قرار گیرد.

ژاله نیا اضافه کرد: در بازدید از کارگاه صنایع‌دستی فعال در زمینه نقاشی روی شیشه، درخواست تسهیلات مطرح شد و فرماندار دستورات لازم را برای پیگیری تأمین تسهیلات مورد نیاز و تسهیل روند تولید صادر کرد.

گفتنی است این بازدیدها در قالب ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و با هدف حمایت از تولیدکنندگان، صنعتگران و کارآفرینان و تقویت فعالیت‌های اقتصادی شهرستان صورت گرفت.

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