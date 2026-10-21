به ‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، جلسه کارگروه تخصصی تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی استان قم، عصر سه‌شنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۵ با هدف بررسی سازوکار تشکیل انجمن‌های حرفه‌ای، با حضور مدیرکل، معاون صنایع‌دستی و اعضای کارگروه در سالن جلسات اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم برگزار شد.

در این نشست، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم، با اشاره به ظرفیت‌های بی‌نظیر این استان در رشته‌های گوناگون صنایع‌دستی گفت: قم، با تلاش فعالان این حوزه و ثبت عنوان «شهر ملی صنایع‌دستی»، اکنون جایگاه ویژه‌ای در عرصه ملی پیدا کرده است.

بهزاد احمدی فارسانی ادامه داد: رشته‌هایی همچون انگشترسازی، زره‌بافی، منبت، فرش دستباف، تذهیب، کتاب‌آرایی و تراش سنگ‌های قیمتی گواه این ظرفیت بزرگ هستند.

او افزود: با وجود این ظرفیت‌ها و تلاش برای ثبت جهانی رشته‌های شاخصی مانند فرش دستباف قم، جای خالی یک تشکل حرفه‌ای و ساختاریافته در حوزه صنایع‌دستی استان کاملاً احساس می‌شد. تشکیل این تشکل به نظام‌مند شدن مطالبات هنرمندان، توسعه برون‌سپاری‌ها و نظارت دقیق‌تر بر امور صنفی کمک شایانی خواهد کرد.

همچنین معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی این اداره‌کل، به تبیین ابعاد قانونی و آیین‌نامه‌های اجرایی تشکیل تشکل‌های حرفه‌ای پرداخت و گفت: بر اساس بندهای قانونی برنامه‌های توسعه و مصوبات هیأت وزیران، واگذاری امور غیرحاکمیتی به تشکل‌های حرفه‌ای صنایع‌دستی از تکالیف مهمی است که اعضای کارگروه استانی باید آن را با دقت پیگیری کنند.

محمدجواد جوکاری با اشاره به اهداف کلان این تشکل تصریح کرد: تعامل و همکاری این اداره‌کل و ادارات ذی‌ربط؛ حفظ، احیا و ترویج صنایع‌دستی، توسعه بازارهای فروش داخلی و خارجی، ارتقای کمی و کیفی تولیدات، آموزش و توانمندسازی و انتقال دانش و نیز برپایی نمایشگاه‌ها از مهم‌ترین وظایف این تشکل حرفه‌ای است.

او در بخش دیگر سخنان خود اعلام کرد: از تمامی هنرمندان و فعالان واجد شرایط دعوت می‌کنیم، برای اطلاع از شرایط، مراحل ثبت‌نام و مدارک مورد نیاز به معاونت صنایع‌دستی و هنرهای سنتی این اداره‌کل واقع در خیابان انقلاب اسلامی (چهارمردان)، کوچه ۱۷، خانه تاریخی زند مراجعه کنند و یا با شماره تلفن‌های ۳۷۰۶۵۳۰۰ تا ۳۰۲ با پیش‌شماره ۰۲۵ تماس بگیرند.

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