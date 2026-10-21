به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نشست هم‌اندیشی روزبه کردونی، مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، با مدیران‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان‌ها، امروز سه‌شنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۵ به‌صورت برخط برگزار شد. در این نشست، ضمن بررسی راهکارهای ارتقای هماهنگی میان ستاد و استان‌ها، بر ضرورت اجرای دقیق و به‌موقع دستورالعمل‌های ابلاغی وزیر، پایش مستمر روند تحقق برنامه‌ها و ارائه گزارش‌های منظم و مستند از عملکرد واحدهای استانی تاکید شد.

این نشست همچنین با محوریت هماهنگی برای برگزاری نخستین کارگاه آموزشی تدوین تاریخ شفاهی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و بررسی اولویت‌های اجرایی، ارتباطی و مدیریتی استان‌ها برگزار شد.

در این نشست، روزبه کردونی، مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی، سید امین صانعی‌مهری، سرپرست اداره‌کل روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارتخانه، غلامرضا ظریفیان، رئیس شورای سیاست‌گذاری تدوین تاریخ شفاهی، حسین سبطی، عضو این شورا، سید امین قاسمی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان لرستان و جلیل جباری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل حضور داشتند.

اجرای دقیق دستورالعمل‌های وزیر و گزارش‌دهی مستمر؛ مبنای پیگیری عملکرد استان‌ها

روزبه کردونی در این نشست، با تاکید بر ضرورت تقویت انضباط اجرایی و ارتقای اثربخشی فعالیت‌های استانی، بر اجرای دقیق، سریع و منسجم دستورالعمل‌ها و برنامه‌های ابلاغی وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و پیگیری مستمر آن‌ها تا حصول نتیجه تاکید کرد.

در این چارچوب، ارائه گزارش‌های دوره‌ای، دقیق، مستند و قابل ارزیابی از عملکرد استان‌ها، تشریح اقدامات انجام‌شده، تبیین میزان پیشرفت برنامه‌ها و انعکاس نتایج حاصل از اجرای ماموریت‌ها، از الزامات مدیریت مؤثر و نظارت مستمر بر روند تحقق اهداف وزارتخانه به شمار می‌رود.

مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی همچنین تهیه گزارش عملکرد، شناسایی و معرفی پروژه‌هایی را که قابلیت بهره‌برداری یا دستیابی به نتیجه مشخص تا پایان سال جاری دارند، از محورهای مهم فعالیت مدیران استان‌ها برشمرد.

به گفته او پیگیری هدفمند این پروژه‌ها، تعیین وضعیت پیشرفت آن‌ها و ارائه تصویری روشن از اقدامات و دستاوردهای هر استان، می‌تواند به افزایش مسئولیت‌پذیری مدیریتی و تمرکز منابع و ظرفیت‌ها بر اولویت‌های اصلی وزارتخانه کمک کند.

کردونی در ادامه، ارتباط مؤثر با رسانه‌ها را در دو سطح سیاست‌گذاری و برگزاری نشست‌های رسانه‌ای، تشکیل جلسات شوراهای راهبردی، تقویت تعامل مدیران‌کل با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و پیگیری مستمر مسائل استان‌ها را از دیگر محورهای مهم در ارتقای عملکرد مدیریتی عنوان کرد.

بر این اساس، هماهنگی میان ستاد و استان‌ها، پیگیری منظم مصوبات و ماموریت‌های ابلاغی و انعکاس دقیق اقدامات و نتایج، می‌تواند به تقویت انسجام سازمانی و افزایش ظرفیت پاسخ‌گویی در سطوح مختلف مدیریتی وزارتخانه منجر شود.

تاریخ شفاهی؛ مستندسازی تجربه‌های مدیریتی و صیانت از حافظه سازمانی

مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی در بخش دیگری از این نشست، با توجه به برنامه‌ریزی برای برگزاری نخستین کارگاه آموزشی تدوین تاریخ شفاهی، بر اهمیت هماهنگی میان ستاد و استان‌ها برای اجرای منسجم این برنامه تاکید کرد.

به گفته کردونی، این کارگاه فرصتی برای آشنایی نظام‌مند مدیران و کارشناسان با مبانی، روش‌ها و الزامات تدوین تاریخ شفاهی و فراهم‌کردن زمینه ثبت تجربه‌های مدیریتی، تصمیم‌ها، تحولات و دستاوردهای وزارتخانه در سطح ملی و استانی است. مشارکت فعال استان‌ها در این فرایند می‌تواند با شناسایی افراد مطلع، گردآوری روایت‌های معتبر و مستندسازی تجربه‌های انباشته‌شده، از پراکندگی اطلاعات و از دست رفتن دانش ارزشمند سازمانی جلوگیری کند و زمینه انتقال تجربه میان نسل‌های مختلف مدیران و کارشناسان را فراهم سازد.

توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و ارزیابی عملکرد استان‌ها در دستور کار

در ادامه این نشست، سید امین صانعی‌مهری، سرپرست اداره‌کل روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، به تشریح برخی از برنامه‌ها و اولویت‌های این حوزه پرداخت.

او از برنامه‌ریزی برای در دسترس قرار گرفتن و رونمایی از سامانه کاربردی در هفته آینده خبر داد و ثبت و سامان‌دهی دارایی‌های دیجیتال وزارتخانه در سامانه‌ای اختصاصی را از دیگر محورهای مورد پیگیری عنوان کرد.

صانعی‌مهری همچنین بر ضرورت پاسخ‌گویی به‌موقع به مکاتبات مرتبط با رویدادهای ملی، تقویت ارتباط مستقیم مدیران با رسانه‌ها و افزایش تعامل حرفه‌ای میان مجموعه‌های استانی و رسانه‌های محلی و ملی تاکید کرد.

او با اشاره به اهمیت ارزیابی عملکرد استان‌ها، بر ضرورت توجه به میزان تحقق برنامه‌ها، کیفیت فعالیت‌های ارتباطی و مستندسازی اقدامات انجام‌شده تاکید کرد. همچنین همکاری استان‌ها در ثبت تجربه‌های مدیریتی، مستندسازی فعالیت‌ها و شناسایی افراد و منابع مرتبط با تاریخ تحولات وزارتخانه را از الزامات پیشبرد برنامه تدوین تاریخ شفاهی دانست.

ظریفیان: تاریخ شفاهی، ثبت تجربه زیسته یک وزارتخانه و کشور است

غلامرضا ظریفیان، رئیس شورای سیاست‌گذاری تدوین تاریخ شفاهی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، نیز در این نشست با اشاره به اهمیت سازوکارهای راهبردی در نظام مدیریتی وزارتخانه گفت: یکی از ویژگی‌های میراث‌فرهنگی، با تدبیر دکتر صالحی‌امیری، جلسه‌های شورای راهبردی است.

او با تاکید بر جایگاه تاریخ شفاهی در مطالعات تاریخی افزود: تاریخ شفاهی بخشی از تاریخ علمی و علم تاریخ است و سابقه طولانی‌ای هم در کشور ندارد.

ظریفیان با اشاره به اهمیت ثبت تجربه‌های معاصر و مستندسازی تحولات نهادی تصریح کرد: امروز و شرایط موجود جزو یکی از مهم‌ترین بخش‌های تاریخی است. تاریخ شفاهی، تاریخ بیوگرافی و بخش‌نامه‌های ابلاغی نیست، بلکه تاریخ انضمامی و تجربه زیسته یک وزارتخانه و کشور است.

رئیس شورای سیاست‌گذاری تدوین تاریخ شفاهی وزارت میراث‌فرهنگی همچنین با اشاره به تجربه مدیریتی سیدرضا صالحی‌امیری در دستگاه‌های مختلف اظهار کرد: آقای صالحی‌امیری به هر دستگاهی که رفته، یکی از دستاوردهایش تاریخ شفاهی بوده است.

او در ادامه از برنامه‌ریزی برای رونمایی از آثار تدوین‌شده در این حوزه خبر داد و گفت: تا پایان آبان‌ماه بین ۲۰ تا ۲۵ جلد کتاب تاریخ شفاهی رونمایی می‌کنیم و تا اسفند ۱۰۰ جلد کتاب تاریخ شفاهی رونمایی خواهیم کرد.

تاکید بر نقش استان‌ها در تحقق برنامه‌های وزارتخانه

در بخش دیگری از این نشست، مدیران‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان‌ها دیدگاه‌ها، ملاحظات و پیشنهادهای خود را درباره برگزاری کارگاه آموزشی تدوین تاریخ شفاهی، نحوه مشارکت استان‌ها در این فرایند و سایر مسائل اجرایی و ارتباطی مطرح کردند.

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