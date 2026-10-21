به گزارش میراث آریا به نقل از مشاور رسانه‌ای گروه هنری آیتیست، نمایشگاه انفرادی نقاشی «به رنگ نیل» شامل ۱۵ تابلوی نقاشی از آثار نیلوفر طاهری، با سبک ترکیبی رئال و انتزاعی و با محوریت رنگ، بافت و پیوند میان نقاشی، طراحی و پوشاک، ساعت ۱۶ روز جمعه، اول آبان‌ماه ۱۴۰۵، در گالری خورشید گشایش می‌یابد.

کیوریتوری این رویداد را آیناز زارعی، نقاش و مدیر گروه هنری آیتیست، بر عهده دارد.

طاهری در فعالیت‌های هنری خود، نقاشی روی بوم، تصویرسازی، نقاشی روی پارچه و بازآفرینی و نوسازی لباس‌ها را دنبال می‌کند. رویکرد او بر ایجاد پیوند میان هنر و زندگی روزمره و بخشیدن هویتی تازه به اشیا و پارچه‌ها از طریق خلاقیت و تجربه‌های بصری استوار است.

نمایشگاه «به رنگ نیل» جلوه‌ای از جهان ذهنی این هنرمند و حاصل تجربه‌های او در مواجهه با رنگ‌ها، احساسات و رؤیاهاست؛ تجربه‌هایی که در قالب آثار هنری نمود یافته‌اند.

علاقه‌مندان به هنر می‌توانند برای تماشای آثار این هنرمند، از روز جمعه، اول آبان‌ماه، تا روز دوشنبه، چهارم آبان‌ماه سال جاری، از ساعت ۱۶ تا ۱۹ به گالری خورشید واقع در بلوار آفریقا، کوچه تور، پلاک ۷۰، طبقه اول، واحد یک مراجعه کنند.

اختتامیه این رویداد روز سه‌شنبه پنجم آبان‌ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

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