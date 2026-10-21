به گزارش خبرنگار میراث آریا بهزاد مریدی امروز 29 مهرماه 1405 در آیین افتتاح دهمین نمایشگاه طلا، جواهرات و گوهرسنگ‌ها در شیراز، هنر دست ایرانیان را برتر از هر مادیاتی دانست و آن را افتخار همیشه‌ی فارس نامید.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس با اشاره به پیشینه غنی صنایع دستی استان، افزود: شیراز کارگاه هنر ایران است و هنرِ این سرزمین در دستان استوار هنرمندانش جاودان می‌ماند.

مریدی با تأکید بر اینکه هنر دست قادر است از خاک، زیبایی و شکوه خلق کند، از جوانان خواست تا برای دستیابی به استقلال اقتصادی و ثروت‌آفرینی، به سراغ یادگیری مهارت‌های اصیلی چون جواهرسازی، خاتم‌کاری و قلم‌زنی بروند.

او همچنین با تاکید بر اهمیت تبدیل این مهارت‌ها به برندهای ملی افزود: هم‌افزایی میان نمایشگاه‌های تخصصی و رویدادهای گردشگری مانند «مهر شیراز»، باعث معرفی هرچه بیشتر توانمندی‌های هنری استان فارس در سطح جهانی خواهد شد.

مدیر کل میراث فرهنگی فارس با اشاره به پیشینه غنی هنرمندان ایرانی، بیان کرد: امروزه دنیای علم به تنهایی برای زیستن کافی نیست؛ آنچه در سطح جهانی مورد توجه است، مهارت‌هایی است که از پیوند ذهن و دست حاصل می‌شود.

مریدی با تأکید بر اهمیت آموزش‌های کارگاهی، خاطرنشان کرد: حرکت به سمت تولید و ساخت، تنها راه دستیابی به ثروت پایدار و ارزشمند است.

مدیرکل میراث فرهنگی فارس با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی حوزه طلا و جواهرات و پذیرش آن‌ها به عنوان وثیقه‌های بانکی، تأکید کرد: هنر دست ایرانیان قادر است از ساده‌ترین مواد، آثاری شگفت‌انگیز خلق کند که در بازارهای جهانی جایگاه ویژه‌ای دارند.

مریدی از جوانان خواست تا با جدیت به سراغ یادگیری هنرهای اصیلی چون جواهرسازی، خاتم‌کاری، قلم‌زنی و سفالگری بروند و تاکید کرد: هنرمندی که مهارتی را در دست دارد، هرگز در هیچ جای جهان تنها نخواهد بود.

او با اشاره به هم‌افزایی میان رویدادهای فرهنگی و هنری استان، تاکید کرد: درخشش آثار این نمایشگاه، مکمل زیبایی‌های رویداد مهر شیراز است و این زنجیره از رویدادها، تصویری جامع از هنر، فرهنگ و شکوه استان فارس را به نمایش می‌گذارد.

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