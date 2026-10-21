سری دوم «مستندهایی درباره تئاتر ایران» در خانه‌ هنرمندان ایران

به گزارش میراث آریا، طبق برنامه اعلام شده، مستندهای «هنوز» به کارگردانی مهرداد صادقی، «لعبت‌باز» به‌ کارگردانی پوریا نوری، «تئاتر؛ خانه‌ی کوچک‌ من» به‌ کارگردانی ابوذر عزیزی و «خنده در تاریکی» به‌کارگردانی مژگان خالقی طی چهار هفته مستمر از چهارشنبه ۶ آبان تا چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۵ در سینماتک خانه‌ هنرمندان ایران روی پرده خواهند رفت که جزئیات مربوط به هر یک از این برنامه‌ها به تدریج و به صورت هفتگی اطلاع‌رسانی می‌شود.

نمایش و تحلیل این آثار با همکاری مشترک انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر و سینماتک خانه هنرمندان ایران از زمستان ۱۴۰۲ آغاز شد و اکنون به سومین سال برگزاری رسیده است.

سری نخست بسته «مستندهایی درباره تاریخ تئاتر ایران»، ماه مهر با نمایش و نقد مستندهای «پرنده آبی»، «گلدونه، مش رحیم، صغرا و دیگران»، «گیشه‌ دو» و «قحط‌الرجال» برگزار شد.

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