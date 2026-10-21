۲۹ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۵۵

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان همدان:

چهره‌های دیپلماتیک بین‌المللی، سفیران افتخاری گردشگری همدان شدند

چهره‌های دیپلماتیک بین‌المللی، سفیران افتخاری گردشگری همدان شدند

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان در آیینی با حضور میرلا کارمن گرکو سفیر رومانی در تهران و همسران سفیران کشورهای مکزیک، اروگوئه، نیکاراگوئه، ارمنستان و دانمارک، عنوان «سفیر افتخاری میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همدان» را با هدف معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری استان و گسترش تعاملات بین‌المللی را به آن‌ها اعطا کرد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا اکبری چهارشنبه ۲۹ مهر، با بیان اینکه سفر بانوان دیپلماتیک به همدان به پیشنهاد آرزو احمدوند(عراقچی)، رئیس انجمن دیپلماتیک بانوان وزارت امور خارجه و همکاری و همراهی اعضای انجمن انجام شده است، گفت: میراث‌فرهنگی فراتر از مرزهای جغرافیایی و تفاوت‌های زبانی و ملی، زبان مشترک ملت‌ها و پلی استوار برای گفت‌وگو، دوستی و تفاهم میان فرهنگ‌هاست.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان با اشاره به پیشینه تاریخی و ظرفیت‌های فرهنگی همدان، افزود: این استان با برخورداری از پیشینه‌ای چند هزارساله، آثار تاریخی ارزشمند، فرهنگ غنی، سنت‌های اصیل و ظرفیت‌های کم‌نظیر گردشگری و صنایع‌دستی، بخشی درخشان از هویت تمدنی ایران و میراث مشترک بشری را در خود جای داده است.

او با بیان اینکه معرفی این ظرفیت‌ها به جهانیان می‌تواند زمینه‌ساز شناخت متقابل ملت‌ها و توسعه همکاری‌های بین‌المللی باشد، تصریح کرد: معرفی این گنجینه ارزشمند، نه‌تنها به شناخت عمیق‌تر ملت‌ها از یکدیگر کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز توسعه همکاری‌های فرهنگی، گسترش گردشگری و تحکیم روابط دوستانه میان کشورها خواهد بود.

اکبری با اشاره به اعطای عنوان «سفیر افتخاری میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همدان» به مهمانان، گفت: امروز، با افتخار، این عنوان را به این قشر فرهیخته اعطا می‌کنیم، عنوانی که فراتر از یک جایگاه تشریفاتی، بیانگر اعتماد، احترام و امید ما به نقش موثر آن‌ها در معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری همدان به ملت‌های خود است.

او ابراز امیدواری کرد که با همراهی و حمایت سفیران افتخاری، فصل تازه‌ای از تعاملات فرهنگی و گردشگری میان همدان و کشورهای متبوع آن‌ها گشوده شود و این همکاری‌ها به شناخت متقابل بیشتر، توسعه روابط بین‌المللی و تقویت دوستی میان ملت‌ها بینجامد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان در پایان اظهار کرد: امیدواریم این اتفاق، نقطه آغازی برای همکاری‌هایی ماندگار و دستاوردهایی مشترک در مسیر پاسداشت میراث بشری و ساختن آینده‌ای سرشار از صلح، تفاهم و همزیستی باشد.  

چهره‌های دیپلماتیک بین‌المللی، سفیران افتخاری گردشگری همدان شدند

چهره‌های دیپلماتیک بین‌المللی، سفیران افتخاری گردشگری همدان شدند

چهره‌های دیپلماتیک بین‌المللی، سفیران افتخاری گردشگری همدان شدند

انتهای پیام/

کد خبر 1405072903031
آزاده صفی
دبیر مهدی ارجمند

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