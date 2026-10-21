به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا اکبری چهارشنبه ۲۹ مهر، با بیان اینکه سفر بانوان دیپلماتیک به همدان به پیشنهاد آرزو احمدوند(عراقچی)، رئیس انجمن دیپلماتیک بانوان وزارت امور خارجه و همکاری و همراهی اعضای انجمن انجام شده است، گفت: میراث‌فرهنگی فراتر از مرزهای جغرافیایی و تفاوت‌های زبانی و ملی، زبان مشترک ملت‌ها و پلی استوار برای گفت‌وگو، دوستی و تفاهم میان فرهنگ‌هاست.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان با اشاره به پیشینه تاریخی و ظرفیت‌های فرهنگی همدان، افزود: این استان با برخورداری از پیشینه‌ای چند هزارساله، آثار تاریخی ارزشمند، فرهنگ غنی، سنت‌های اصیل و ظرفیت‌های کم‌نظیر گردشگری و صنایع‌دستی، بخشی درخشان از هویت تمدنی ایران و میراث مشترک بشری را در خود جای داده است.

او با بیان اینکه معرفی این ظرفیت‌ها به جهانیان می‌تواند زمینه‌ساز شناخت متقابل ملت‌ها و توسعه همکاری‌های بین‌المللی باشد، تصریح کرد: معرفی این گنجینه ارزشمند، نه‌تنها به شناخت عمیق‌تر ملت‌ها از یکدیگر کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز توسعه همکاری‌های فرهنگی، گسترش گردشگری و تحکیم روابط دوستانه میان کشورها خواهد بود.

اکبری با اشاره به اعطای عنوان «سفیر افتخاری میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همدان» به مهمانان، گفت: امروز، با افتخار، این عنوان را به این قشر فرهیخته اعطا می‌کنیم، عنوانی که فراتر از یک جایگاه تشریفاتی، بیانگر اعتماد، احترام و امید ما به نقش موثر آن‌ها در معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری همدان به ملت‌های خود است.

او ابراز امیدواری کرد که با همراهی و حمایت سفیران افتخاری، فصل تازه‌ای از تعاملات فرهنگی و گردشگری میان همدان و کشورهای متبوع آن‌ها گشوده شود و این همکاری‌ها به شناخت متقابل بیشتر، توسعه روابط بین‌المللی و تقویت دوستی میان ملت‌ها بینجامد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان در پایان اظهار کرد: امیدواریم این اتفاق، نقطه آغازی برای همکاری‌هایی ماندگار و دستاوردهایی مشترک در مسیر پاسداشت میراث بشری و ساختن آینده‌ای سرشار از صلح، تفاهم و همزیستی باشد.

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