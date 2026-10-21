به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی صالحی امروز چهارشنبه ۲۹ مهرماه، اظهار کرد: در جریان بازدید ۳۰ کمپرسوار از جاذبه‌های تاریخی و روستایی خوسف، گردشگران از آرامگاه ابن‌حسام خوسفی، خانه مله‌بافی و خانه تاریخی میرزاجعفر دیدن کردند و با بخشی از ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و صنایع‌دستی شهرستان روز سه‌شنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۵ آشنا شدند.

مسئول اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خوسف، افزود: معرفی توانمندی‌های شهری و روستایی خوسف، شناساندن بناها و آثار تاریخی و معرفی ظرفیت‌های اقتصادی و گردشگری مناطق مختلف شهرستان از اهداف این برنامه بود که می‌تواند زمینه افزایش شناخت گردشگران از جاذبه‌های کمتر شناخته‌شده منطقه را فراهم کند.

او مستندسازی ظرفیت‌های گردشگری و فراهم‌کردن زمینه معرفی خوسف به‌عنوان مقصدی برای سفر گردشگران از شهرستان‌های همجوار، استانهای همجوار و دیگر نقاط کشور را از رویکردهای مهم این میزبانی برشمرد و تصریح کرد: حضور گروه‌های گردشگری و کمپرسواران فرصتی برای معرفی جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و روستایی و تقویت جایگاه شهرستان در مسیرهای گردشگری منطقه است.

صالحی ادامه داد: در حاشیه این برنامه، محصولات بومی و محلی شهرستان خوسف در حوزه‌های صنایع غذایی، صنایع‌دستی، منسوجات سنتی و دیگر تولیدات محلی در معرض دید گردشگران قرار گرفت تا زمینه آشنایی بیشتر آنان با هنرها، مهارت‌ها و محصولات تولیدشده توسط هنرمندان و فعالان اقتصادی شهرستان فراهم شود.

مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خوسف، با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی خوسف خاطرنشان کرد: این شهرستان از قابلیت‌های متنوعی در حوزه گردشگری تاریخی، روستایی، طبیعی و صنایع‌دستی برخوردار است و معرفی هدفمند این ظرفیت‌ها می‌تواند در جذب گردشگر، حمایت از تولیدکنندگان محلی و رونق اقتصادی جوامع روستایی نقش مؤثری داشته باشد.

صالحی در پایان تأکید کرد: شهرستان خوسف با برخورداری از پنج بافت تاریخی ثبت‌شده در فهرست آثار ملی کشور و مجموعه‌ای از جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و روستایی، ظرفیت مناسبی برای توسعه گردشگری دارد و تلاش می‌شود با اجرای برنامه‌های معرفی و میزبانی از گروه‌های گردشگری، زمینه حضور بیشتر مسافران و تبدیل خوسف از یک مسیر عبوری به مقصدی برای بازدید و اقامت گردشگران فراهم شود.

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