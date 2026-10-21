به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی تورکنسرت «ایرانم»، علیرضا قربانی در ادامه اجرای تورکنسرت «ایرانم» در شهرهای مختلف ایران، به شهر ساری می‌رود.



این کنسرت از ۶ تا ۸ آبان ۱۴۰۵ در سالن ماهفروجک شهر ساری برگزار خواهد شد.



بلیت‌فروشی اجراهای ساری از ساعت ۲۰ امروز چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۵ فقط در سایت ایران تیک (www.irantic.com) خواهد بود.



از تمامی علاقه‌مندان درخواست موکد می‌شود که بلیت‌های خود را از هیچ درگاه و روش دیگری خریداری نکنند.



علیرضا قربانی در سال‌جاری تورکنسرت «ایرانم» را به شهرهای تبریز، شیراز و اصفهان برده است که با استقبال مخاطبان تمدیدهای مخالفی را تجربه کرده است.

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