به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پویا طالب‌نیا اظهار کرد: پروژه سامان‌دهی و حفاظت پیشگیرانه از ۳۷۰ قلم شیء تاریخی در مخزن موزه باستان‌شناسی سنندج با اعتباری بالغ بر ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال، در راستای ارتقای سطح حفاظت و نگهداری از اموال تاریخی و فرهنگی، پیشگیری از گسترش آسیب‌های احتمالی و صیانت از اصالت آثار تاریخی اجرا شده است.



مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان افزود: این طرح با واگذاری به پیمانکار متخصص در حوزه مرمت آثار تاریخی و فرهنگی و با هدف بهبود شرایط حفاظتی اشیا، سامان‌دهی مجموعه و ارتقای کیفیت مستندسازی و نگهداری آثار به انجام رسید.



او با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این پروژه عنوان کرد: اشیای تاریخی بر اساس جنس، ساختار، وضعیت حفاظتی و نیازهای اختصاصی هر اثر مورد بررسی قرار گرفتند و اقداماتی از جمله پاک‌سازی، وصالی در موارد ضروری، تهیه و اجرای بسته‌بندی متناسب با ویژگی‌های هر شیء و مستندسازی اطلاعات و وضعیت حفاظتی آثار انجام شد.



طالب‌نیا یادآور شد: اطلاعات مربوط به اشیای ساماندهی‌شده نیز در نرم‌افزار جامع اموال تاریخی و فرهنگی (جام) ثبت شد تا ضمن تکمیل اطلاعات مجموعه، دسترسی نظام‌مند به مشخصات آثار و مدیریت علمی و اصولی اموال تاریخی و فرهنگی تسهیل شود.



مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان، حفاظت پیشگیرانه را یکی از ارکان اساسی مدیریت مجموعه‌های موزه‌ای دانست و بیان کرد: در این رویکرد، با شناسایی نیازهای حفاظتی آثار، کاهش عوامل آسیب‌رسان و فراهم‌کردن شرایط مناسب نگهداری، از فرسایش و تخریب تدریجی میراث فرهنگی جلوگیری می‌شود.



او گفت: اقدامات حفاظتی باید متناسب با ویژگی‌های ساختاری و وضعیت هر اثر تعریف و اجرا شود تا ضمن حفظ اصالت و تمامیت آثار، زمینه نگهداری اصولی و انتقال این میراث ارزشمند به نسل‌های آینده فراهم شود.



طالب‌نیا با اشاره به اهمیت ساماندهی و مستندسازی مجموعه‌های تاریخی افزود: اجرای این پروژه در موزه باستان‌شناسی سنندج، گامی مهم در ارتقای کیفیت حفاظت از آثار، بهبود فرایندهای مستندسازی و تقویت زیرساخت‌های علمی و تخصصی نگهداری از اموال تاریخی و فرهنگی استان کردستان به شمار می‌رود.

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