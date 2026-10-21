تداوم رگبار باران در کشور تا اوایل هفته آینده

به گزارش میراث آریا، صادق ضیاییان رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا با اشاره به پیش‌بینی کلی بر اساس نقشه‌های همدیدی و آینده‌نگری اظهار کرد: بر اساس تحلیل مدل‌ها و نقشه‌های پیش‌یابی برای امروز چهارشنبه ۲۹ مهرماه در استان‌های ساحلی دریای خزر، شمال غرب، غرب کشور و برخی نقاط در شمال فارس، جنوب کرمان، خوزستان و ارتفاعات هرمزگان و ارتفاعات استان‌های البرز، تهران و سمنان در برخی از ساعات رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید موقت در برخی نقاط مستعد همراه با گردوخاک پیش‌بینی می‌شود که شدت بارش‌ها در استان‌های اردبیل و آذربایجان شرقی است.

او افزود: برای پنج‌شنبه ۳۰ مهرماه علاوه بر مناطق یادشده در استان‌های لرستان، همدان، مرکزی، غرب اصفهان و برخی نقاط غرب یزد، قم و چهارمحال بختیاری و شمال فارس به‌جز هرمزگان، برای جمعه اول آبان ماه در استان‌های ساحلی دریای خزر، اردبیل، آذربایجان شرقی، کردستان، زنجان، قزوین، البرز، تهران، ارتفاعات سمنان و نیز شمال فارس، جنوب یزد و کرمان، برای شنبه ۲ آبان ماه در استان‌های ساحلی دریای خزر، ارتفاعات سمنان، تهران، البرز، قزوین و برخی نقاط ایلام و جنوب کرمان و سیستان و بلوچستان و برای یکشنبه ۳ آبان ماه در ارتفاعات البرز مرکزی، شمال غرب و برخی مناطق غرب کشور و در جنوب کرمان، شرق فارس و شمال هرمزگان رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و در برخی مناطق مستعد گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

به گفته ضیاییان در دو روز آینده در مناطق مرزی شرق کشور در برخی ساعات وزش باد شدید، گاهی گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده اظهارکرد: آسمان تهران فردا ۳۰ مهرماه نیمه ابری تا ابری در ارتفاعات رگبار و رعد و برق با حداقل دمای ۱۹ و حداکثر دمای ۲۶ درجه سانتیگراد و طی دوشنبه ۱ آبان ماه ابری در بعضی ساعت‌ها رگبار و رعد و برق و وزش باد با حداقل دمای ۱۸ و حداکثر دمای ۲۴ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

ضیاییان گفت: طی فردا پنج شنبه ۳۰ و پس فردا جمعه یکم مهرماه اهواز با دمای ۳۸ و ۳۵ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و بیرجند با دمای ۶ درجه سانتیگراد سردترین مراکز استان کشور هستند.

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