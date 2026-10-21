گردشگری هوشمند؛ پیوند فناوری، تجربه و آینده سفر

عباس توکلیان، رئیس اداره نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی خراسان شمالی در یادداشتی نوشت: گردشگری در آستانه تحولی قرار گرفته است که مرز میان سفر، فناوری و تجربه انسانی را بیش از گذشته به یکدیگر نزدیک کرده است. امروزه فناوری دیگر صرفاً ابزاری برای تسهیل برخی مراحل سفر نیست، بلکه به یکی از عناصر اصلی طراحی، ارائه و مدیریت تجربه گردشگری تبدیل شده است.

از لحظه‌ای که گردشگر مقصد خود را انتخاب می‌کند تا زمان بازگشت، داده‌ها، هوش مصنوعی و فناوری‌های هوشمند می‌توانند در شناخت نیازها، انتخاب خدمات، برنامه‌ریزی سفر، مسیریابی و حتی مدیریت منابع مقصد نقش‌آفرین باشند. در چنین شرایطی، مفهوم «گردشگر هوشمند» شکل می‌گیرد؛ گردشگری که با اتکا به فناوری، آگاهانه‌تر انتخاب می‌کند، تجربه‌ای شخصی‌تر به دست می‌آورد و ارتباطی متفاوت با مقصد برقرار می‌سازد.

اما گردشگری هوشمند دقیقاً به چه معناست؟ گردشگری هوشمند را می‌توان به‌کارگیری فناوری‌های نوین، از جمله هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، داده کلان، یادگیری ماشین و واقعیت افزوده، برای ارتقای تجربه سفر، بهبود ارائه خدمات و مدیریت هوشمند مقاصد گردشگری دانست. در این رویکرد، گوشی هوشمند دیگر صرفاً وسیله‌ای برای ارتباط نیست، بلکه می‌تواند به راهنمای شخصی، مترجم فوری و ابزاری برای دسترسی به اطلاعات تاریخی و فرهنگی تبدیل شود.

در چنین بستری، «گردشگر هوشمند» به‌عنوان یکی از عناصر اصلی اکوسیستم گردشگری نوین مطرح می‌شود؛ فردی که با بهره‌گیری از فناوری‌های هوشمند و دسترسی به داده و اطلاعات، فرایند انتخاب، برنامه‌ریزی و تجربه سفر خود را آگاهانه‌تر و متناسب با نیازها و علایق شخصی مدیریت می‌کند؛ بنابراین، هدف نهایی گردشگری هوشمند، صرفاً دیجیتالی کردن خدمات نیست؛ بلکه خلق تجربه‌ای یکپارچه، کارآمد، شخصی‌سازی‌شده و پایدار برای گردشگر و هم‌زمان ارتقای کیفیت مدیریت مقصد است.

در این مسیر، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، استانداردسازی و تبادل داده، تقویت مهارت‌های دیجیتال و حمایت از نوآوری و کسب‌وکارهای فناور اهمیت ویژه‌ای دارد. همچنین ظرفیت نیروی انسانی متخصص در حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی می‌تواند زمینه طراحی راهکارهای بومی و متناسب با نیازهای گردشگری کشور را فراهم کند.

آینده گردشگری متعلق به مقصدهایی است که بتوانند داده را به شناخت، شناخت را به تصمیم و تصمیم را به تجربه‌ای بهتر برای گردشگر تبدیل کنند. در نهایت، مقصد هوشمند مقصدی نیست که صرفاً فناوری بیشتری داشته باشد؛ بلکه مقصدی است که فناوری را هوشمندانه، انسانی و هدفمند به کار گیرد؛ بنابراین، آینده گردشگری را باید نه در «فناوری بیشتر»، بلکه در هوشمندی بیشتر در استفاده از فناوری جستجو کرد.

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