به گزارش خبرنگار میراث آریا، وحیده رخشانی روز چهارشنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در راستای تشکیل شورای تشکل‌های حرفه‌ای صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان، نشستی با حضور مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و جمع زیادی از صنعتگران و نمایندگان آنان از نقاط مختلف استان در سالن شهدای میناب این اداره‌کل برگزار شد.

معاون صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان افزود: این نشست با هدف فراهم‌سازی زمینه تشکیل شورایی تخصصی برای پیگیری مطالبات جامعه صنایع‌دستی، ایجاد انسجام میان صنعتگران و بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌های حرفه‌ای در توسعه و تقویت این حوزه برگزار شد.

او ادامه داد: در این جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای عضوگیری، اطلاع‌رسانی جامع در سطح استان و تشکیل گروه‌های کاری تخصصی انجام شود. همچنین در نشست آینده، هیئت مؤسس شورا از میان اعضای آن انتخاب خواهند شد تا فرآیند شکل‌گیری و سازماندهی این تشکل با انسجام بیشتری دنبال شود.

رخشانی با اشاره به نقش تشکل‌های حرفه‌ای در توانمندسازی فعالان صنایع‌دستی بیان کرد: پس از راه‌اندازی شورا، ساماندهی ساختار تشکیلاتی و معرفی هیئت مؤسس، این مجموعه می‌تواند در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط، مسئولیت پیگیری و اجرای بخشی از امور غیرحاکمیتی حوزه صنایع‌دستی را بر عهده بگیرد.

او برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی، حمایت از جامعه هدف، کمک به توسعه و رونق تولیدات صنایع‌دستی و پیگیری مسائل و نیازهای صنعتگران را از جمله ظرفیت‌های فعالیت این شورا برشمرد و تأکید کرد: شکل‌گیری این تشکل می‌تواند زمینه مشارکت مؤثرتر صنعتگران در تصمیم‌سازی‌ها و اجرای برنامه‌های حمایتی را فراهم کند.

معاون صنایع‌دستی استان خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از توانمندی‌ها و تجربه فعالان این حوزه و تقویت هم‌افزایی میان صنعتگران، از الزامات توسعه پایدار صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان است و تشکیل شورای تشکل‌های حرفه‌ای می‌تواند گامی مؤثر در جهت تحقق این هدف باشد.

انتهای پیام/