لایروبی و ساماندهی کانال تاریخی دفع آب مسجد امام(ره) اصفهان

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امیر کرم‌زاده امروز چهارشنبه ۲۹ مهرماه، با اشاره به اهمیت حفاظت از زیرساخت‌های تاریخی مسجد امام(ره)(جامع عباسی) گفت: کانال تاریخی دفع آب این مسجد یکی از بخش‌های کمتر دیده‌شده اما مهم در نظام دفع و هدایت آب مجموعه است که ساماندهی آن باهدف بهبود عملکرد مسیر خروج آب و پیشگیری از نفوذ رطوبت به بخش‌های زیرین بنا و جلوگیری از آسیب‌های مرتبط با نفوذ رطوبت در مصالح تاریخی در دستور کار قرارگرفته است.

جواد رحمتی، مدیر پایگاه جهانی میدان امام(ره)(نقش‌جهان) اصفهان، نیز با تشریح ویژگی‌های فنی این کانال گفت: بررسی‌های انجام‌ شده نشان می‌دهد این مسیر به‌صورت هدفمند و با استفاده از مصالح سنتی، ازجمله آجر و ملات‌های آهکی، احداث‌ شده است. طول کانال در محدوده داخلی مسجد حدود ۵۰ متر و طول آن تا انتهای مسیر نزدیک به ۷۰ متر است.

مدیر پایگاه جهانی میدان امام(ره)(نقش‌جهان) ادامه داد: ابعاد کانال در بخش ابتدایی حدود ۷۰ سانتی‌متر عرض و یک متر عمق دارد و در بخش‌های انتهایی، عرض آن به حدود ۲۲۰ سانتی‌متر و عمق آن به حدود دو متر می‌رسد. همچنین در بخش‌های پایینی کانال، به‌ویژه در قسمت‌هایی که جریان آب بیشتر بوده، آثار اندود ساروج تا ارتفاع حدود ۷۰ سانتی‌متر قابل‌مشاهده است که بیانگر توجه سازندگان به شرایط بهره‌برداری و هدایت آب در این مسیر تاریخی است.

رحمتی با اشاره به وضعیت کانال پیش از آغاز عملیات ساماندهی، افزود: طی چند دهه گذشته، لایروبی مؤثری در این مسیر انجام‌ نشده بود و انباشت زباله‌های پلاستیکی، رسوبات و ماسه، عملکرد آن را با اختلال مواجه کرده بود. در بخش انتهایی کانال، ضخامت رسوبات ماسه‌ای به حدود ۷۰ سانتی‌متر می‌رسید و انسداد بخش عمده‌ای از خروجی‌ها براثر تجمع زباله‌ها، مانع عبور مناسب آب می‌شد.

او تصریح کرد: در سال‌های گذشته، دو رشته لوله پلی‌اتیلن از محدوده ابتدای کانال، در نزدیکی حوض داخلی مسجد، تا خارج از بنا اجراشده بود؛ اما به دلیل متصل نبودن این لوله‌ها به کف‌شورها، امکان جمع‌آوری و هدایت مؤثر آب از طریق آن‌ها فراهم نشده بود. در نتیجه، بخش عمده‌ای از آب ناشی از مراسم و نزولات جوی در صحن مسجد، بدون برخورداری از مسیر هدایت مشخص، به بستر زیرین بنا نفوذ کرده این موضوع بر وضعیت رطوبتی و آسیب پی‌ها و سازه و سنگ‌های ازاره مرمر ، به‌ویژه ایوان شمالی و ورودی مسجد، تأثیر بسزایی داشته است.

مدیر پایگاه جهانی میدان امام(ره)(نقش‌جهان) تأکید کرد: لایروبی و ساماندهی این کانال، علاوه بر بازگرداندن ظرفیت عملکردی مسیر دفع آب، فرصتی برای شناخت دقیق‌تر ساختار و مصالح این زیرساخت تاریخی فراهم می‌کند. در اجرای این اقدامات، حفاظت از اصالت تاریخی کانال، رعایت اصول مرمت بناهای تاریخی و پرهیز از هرگونه مداخله آسیب‌زا در ساختار موجود، از اولویت‌های اصلی خواهد بود. ساماندهی مسیر دفع آب و کاهش خطر نفوذ رطوبت به بخش‌های زیرین بنا، از اقدامات مهم در حفاظت پیشگیرانه از مسجد امام(ره)(جامع عباسی) و صیانت از ارزش‌های تاریخی و معماری این اثر شاخص در میدان جهانی امام(ره)(نقش‌جهان) اصفهان به شمار می‌رود.

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