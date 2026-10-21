به گزارش میراث آریا، پیش فروش بلیت در همه محورها از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح روز چهارشنبه ۲۹ مهرماه از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت آغاز شود.

پیش فروش حضوری بلیت‌های این بازه زمانی نیز از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ روز چهارشنبه ۲۹ مهرماه از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام می‌شود.

لازم به ذکر است از ساعت ۱۳:۳۰ امروز چهارشنبه ۲۹ مهرماه به بعد (پس از انجام عملیات پشتیبان گیری سامانه) به صورت همزمان پیش فروش ادامه خواهد داشت.

هموطنان برای کسب اطلاعات بیش‌تر می‌توانند به صورت شبانه‌روزی با سامانه اطلاع‌رسانی راه‌آهن به شماره ۰۲۱۵۱۴۹ تماس بگیرند.

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