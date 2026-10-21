عبدالله جبل‌عاملی، از مفاخر میراث‌فرهنگی کشور، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا درباره اهمیت تاریخ شفاهی و اقدام وزارت میراث‌فرهنگی در این زمینه اظهار کرد: بسیاری از موضوعات و وقایع تاریخی سینه به سینه و زبان به زبان نقل شده‌اند؛ در حالی که بسیاری از اتفاقات، شرح تاریخ و وضعیت‌ها ممکن است در اسناد مکتوب به طور کامل منعکس نشده باشند.

وی با اشاره به ریشه‌های تاریخی انتقال شفاهی وقایع در فرهنگ و ادبیات کهن افزود: در طول تاریخ، بسیاری از سخنان، مناظرات و حوادث مهم از جمله در متون کهن و تاریخی به واسطه نقل‌های شفاهی و روایت‌های سینه به سینه به نسل‌های بعد منتقل شده است که این امر اهمیت حفظ و ثبت روایات را دوچندان می‌کند.

این پیشکسوت و چهره ماندگار میراث‌فرهنگی با ذکر نمونه‌هایی از حوادث تاریخی و جنگ‌ها که جزئیات آن‌ها از طریق روایت‌های شفاهی و توصیف حاضران در صحنه ثبت و جمع‌آوری شده است، خاطرنشان کرد: بسیاری از وقایع کلیدی تاریخ، به ویژه آن دسته از رویدادهایی که نویسندگان یا مورخان به طور مستقیم در آن حضور نداشته‌اند، از طریق همین روایت‌ها و تاریخ شفاهی حفظ شده و به دست ما رسیده است.

جبل‌عاملی در پایان ضمن تقدیر از اقدام وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در زمینه ضبط و ثبت تاریخ شفاهی پیشکسوتان و فعالان این حوزه، بر ضرورت استمرار این حرکت ارزشمند تاکید کرد.

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