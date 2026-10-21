به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد ذاکر دهانی روز چهارشنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در راستای اجرای طرح «همیاران سلامت روان اجتماعی» و با هدف ارتقای سلامت روان، تقویت مهارت‌های فردی و اجتماعی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و هنری منطقه، کارگاه آموزشی سوزن‌دوزی و آشنایی با البسه بلوچی با همکاری مؤسسه پیشگیری و توانبخشی هامین سبز مهرستان و مرکز مثبت زندگی برگزار شد.

رئیس اداره بهزیستی مهرستان افزود: این کارگاه با محوریت معرفی هنر اصیل سوزن‌دوزی بلوچی و آشنایی با انواع پوشاک سنتی منطقه برگزار شد و شرکت‌کنندگان ضمن آشنایی با ارزش‌ها و ظرفیت‌های این هنر بومی، با نقش فعالیت‌های فرهنگی و هنری در افزایش اعتمادبه‌نفس، ایجاد نشاط اجتماعی و تقویت تعاملات اجتماعی آشنا شدند.

او با اشاره به اهمیت توانمندسازی جامعه هدف اظهار کرد: هنرهای بومی و صنایع‌دستی، به‌ویژه سوزن‌دوزی و دوخت البسه بلوچی، علاوه بر حفظ هویت فرهنگی و میراث ارزشمند منطقه، ظرفیت مناسبی برای ایجاد فرصت‌های اشتغال، تقویت خودباوری و توسعه مهارت‌های فردی و اجتماعی افراد به شمار می‌روند.

دهانی تصریح کرد: آموزش مهارت‌های کاربردی در کنار برنامه‌های ارتقای سلامت روان اجتماعی می‌تواند زمینه شناسایی استعدادها، افزایش مشارکت اجتماعی و تقویت توانمندی‌های افراد را فراهم کند و آنان را برای حضور فعال‌تر در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی آماده سازد.

او ادامه داد: اجرای طرح «همیاران سلامت روان اجتماعی» با بهره‌گیری از ظرفیت مؤسسات غیردولتی و مراکز مثبت زندگی، فرصت مناسبی برای توسعه فعالیت‌های اجتماع‌محور، افزایش مشارکت مردم و ارائه آموزش‌های هدفمند متناسب با نیازهای جامعه فراهم می‌کند.

رئیس اداره بهزیستی مهرستان همچنین خاطرنشان کرد: بهزیستی شهرستان از برنامه‌هایی که با تکیه بر ظرفیت‌های بومی، فرهنگی و هنری منطقه در مسیر توانمندسازی جامعه هدف، ارتقای سلامت روان اجتماعی و افزایش اعتمادبه‌نفس افراد اجرا می‌شوند، حمایت می‌کند.

او در پایان تأکید کرد: توسعه چنین برنامه‌هایی می‌تواند ضمن پاسداشت هنر اصیل سوزن‌دوزی بلوچی و حفظ میراث فرهنگی منطقه، زمینه تقویت پیوندهای اجتماعی، شکوفایی استعدادها و بهره‌گیری از ظرفیت صنایع‌دستی برای بهبود شرایط زندگی افراد را فراهم کند.

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