تداوم عملیات مرمت و بهسازی در کاخ اختصاصی نیاوران

به گزارش میراث آریا؛ در چارچوب برنامه‌های مرمتی و عمرانی مجموعه فرهنگی‌تاریخی نیاوران، عملیات مرمت و بهسازی رخ‌بام و طاق‌پوش‌های کاخ اصلی در دستور کار قرار گرفته است. همچنین اقدامات مربوط به مقاوم‌سازی صفحات گچی با برپایی داربست در حال انجام است.

در این بخش، برداشت و تعویض صفحات گچی آسیب‌دیده با صفحات جدید و نیز استحکام‌بخشی اتصالات از طریق تعویض و تقویت پیچ‌ها و رول‌پلاک‌ها، از جمله اقدامات پیش‌بینی‌شده برای بهبود وضعیت حفاظتی این اجزای معماری است.

در بخش دیگری از عملیات مرمتی کاخ اختصاصی نیاوران، قسمت‌های آسیب‌دیده پارکت کف مورد مرمت و بهسازی قرار گرفته‌اند. این اقدامات شامل اصلاح شیب‌بندی کف، رطوبت‌زدایی و عایق‌بندی پارکت‌ها، جداسازی بخش‌های آسیب‌دیده و نصب مجدد پارکت‌ها پس از انجام اقدامات لازم و نیز ساب و پولیش سطوح است.

اجرای این عملیات با هدف رفع آسیب‌های موجود، بهبود وضعیت کف‌پوش‌های چوبی و حفظ کیفیت و کارکرد آن‌ها در فضای داخلی کاخ انجام شده است.

در ادامه برنامه‌های حفاظتی این بنا، شست‌وشوی نمای کاخ اصلی پس از دریافت تأییدیه اداره‌کل موزه‌ها انجام خواهد شد. همچنین نصب تجهیزات بازدارنده از حضور پرندگان با هدف جلوگیری از نشستن آن‌ها بر نمای ساختمان و کاهش آسیب‌های ناشی از فضولات پرندگان در برنامه اقدامات آتی قرار دارد.

اصلاح زیرسازی، آب‌بندی و شیب‌بندی و تثبیت کاشی‌های آب‌نمای مقابل کاخ اصلی نیز از دیگر اقدامات پیش‌بینی‌شده برای بهسازی این بخش از مجموعه است.

این اقدامات در راستای رسیدگی به وضعیت کالبدی کاخ اختصاصی نیاوران، بهبود شرایط حفاظتی اجزای معماری و صیانت از ارزش‌های تاریخی این بنای شاخص انجام می‌شود.

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