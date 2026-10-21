به گزارش خبرنگار میراث آریا، ژیلا خدادادی، روز چهارشنبه، ۲۹ مهرماه، در جلسه انعقاد تفاهم‌نامه همکاری جهاددانشگاهی البرز و یک مجموعه جواهری برای برگزاری دوره‌های آموزشی جواهر و طلاسازی با اشاره به ظرفیت‌های موجود برای حمایت از فعالان صنایع‌دستی اظهار کرد: امکانات دستگاه‌های دولتی برای حمایت از هنرمندان محدود است و این حمایت‌ها عمدتا در حوزه آموزش، معرفی تولیدات و ارائه تسهیلات متمرکز می‌شود؛ بنابراین، استفاده مؤثر از ظرفیت‌های موجود و بهره‌گیری از فرصت‌های بازار می‌تواند در تقویت فعالیت هنرمندان و توسعه کسب‌وکارهای مرتبط نقش داشته باشد.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرزبا اشاره به امکان بهره‌مندی هنرمندان از تسهیلات صندوق کارآفرینی افزود: تسهیلاتی با نرخ سود ۱۸ درصد برای حمایت از هنرمندان در نظر گرفته شده است که می‌تواند بخشی از نیازهای مالی آنان را برای آغاز یا توسعه فعالیت تأمین کند. با این حال، استفاده از این منابع در کنار سایر ظرفیت‌های حمایتی، زمانی اثربخش خواهد بود که هنرمندان بتوانند محصولات خود را به بازار عرضه کرده و برای تولیداتشان مشتری پیدا کنند.

این مسئول با بیان اینکه فروش محصولات یکی از مسائل مهم فعالان این حوزه است، ادامه داد: هنرمندان ممکن است پس از کسب آموزش‌های لازم، توانایی تولید محصولات باکیفیت را به دست آورند، اما برای معرفی آثار و دسترسی به مشتریان با محدودیت‌هایی مواجه باشند. ازاین‌رو، حمایت از هنرمندان نباید به مرحله آموزش یا تأمین منابع مالی محدود شود، بلکه باید زمینه عرضه محصولات و ارتباط تولیدکنندگان با بازار مصرف نیز مورد توجه قرار گیرد.

او نمایشگاه‌ها، جشنواره‌ها و بازارچه‌های صنایع‌دستی را از ظرفیت‌های موجود برای معرفی و عرضه تولیدات دانست و تصریح کرد: این رویدادها فرصتی فراهم می‌کنند تا هنرمندان آثار خود را در معرض دید مخاطبان قرار دهند و امکان ارتباط مستقیم با خریداران را پیدا کنند. همچنین، حضور در چنین فضاهایی می‌تواند به شناساندن توانمندی هنرمندان و فراهم شدن زمینه‌های تازه برای فروش محصولات کمک کند.

این مسئول با اشاره به امکان استفاده هنرمندان از سهمیه‌های حضور در نمایشگاه‌های ملی که در استان‌های مختلف برگزار می‌شود، افزود: بهره‌گیری از این فرصت‌ها می‌تواند دامنه معرفی محصولات را گسترش دهد و زمینه حضور تولیدکنندگان صنایع‌دستی در بازارهایی فراتر از محدوده فعالیت محلی آنان را فراهم کند. در این مسیر، شناسایی رویدادهای متناسب با نوع محصول و استفاده از فرصت‌های عرضه در مناطق مختلف کشور اهمیت دارد.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز همچنین با اشاره به ظرفیت معرفی آثار هنرمندان به بازارهای خارجی گفت: با وجود محدودیت‌هایی که در ماه‌های اخیر بر فعالیت‌های بین‌المللی تأثیر گذاشته است، همچنان امکان معرفی هنرمندان توانمند و آثار باکیفیت آنان به برخی بازارهای خارجی، از جمله ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس، وجود دارد.

خدادادی با تأکید بر ضرورت توجه به ظرفیت بازارهای منطقه‌ای ادامه داد: شناسایی بازارهای هدف و معرفی محصولات متناسب با نیاز و سلیقه مشتریان می‌تواند در گسترش فرصت‌های فروش مؤثر باشد. در کنار بازارهای خارجی، ظرفیت‌های داخلی نیز نباید نادیده گرفته شوند و برخی شهرهای کشور می‌توانند مقصد مناسبی برای عرضه محصولات صنایع‌دستی، به‌ویژه زیورآلات، باشند.

او با اشاره به ظرفیت شهرهای مشهد و قم در این زمینه اظهار کرد: حضور و تردد گردشگران عراقی و عرب در این شهرها، فرصتی برای عرضه زیورآلات و محصولات مرتبط ایجاد می‌کند که می‌توان با توجه به ویژگی‌های بازار و ظرفیت‌های موجود، از آن بهره گرفت.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان البرز با بیان اینکه ایجاد ارتباط میان هنرمندان و بازار مصرف از الزامات توسعه فعالیت‌های این حوزه است، خاطرنشان کرد: حتی هنرمندانی که آموزش‌های لازم را فرا گرفته و وارد مرحله تولید شده‌اند، ممکن است در فروش محصولات خود با مشکل مواجه شوند؛ به همین دلیل، معرفی تولیدکنندگان به بازارهای هدف و استفاده از ظرفیت نمایشگاه‌ها و بازارچه‌ها می‌تواند بخشی از موانع موجود را کاهش دهد.

این مسئول توضیح داد: حمایت از هنرمندان زمانی می‌تواند به توسعه فعالیت اقتصادی آنان کمک کند که در کنار فراهم کردن امکان تولید، مسیر عرضه محصول نیز مورد توجه قرار گیرد. دسترسی به بازار فروش، فرصت معرفی آثار و برقراری ارتباط با مشتریان، از جمله عواملی است که می‌تواند به تداوم فعالیت تولیدکنندگان و افزایش امکان درآمدزایی آنان کمک کند.

خدادادی با تأکید بر نقش کیفیت محصولات و توانمندی‌های فردی در استمرار فعالیت حرفه‌ای ادامه داد: پس از ایجاد ارتباط میان هنرمند و بازار فروش، عواملی مانند کیفیت تولیدات، میزان مهارت فرد و توانایی او در ایجاد ارتباطات تجاری نیز در توسعه کسب‌وکار مؤثر است. به همین دلیل، حضور در بازار و استفاده از فرصت‌های عرضه باید با توجه به توانایی تولیدکننده و ویژگی‌های محصول دنبال شود.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان البرز در پایان با اشاره به تسهیلات پیش‌بینی‌شده برای سال جاری گفت: با وجود محدودیت‌های موجود، تسهیلات در نظر گرفته‌شده می‌تواند فرصت محدودی برای آغاز یا توسعه فعالیت هنرمندان فراهم کند و این مجموعه نیز در چارچوب امکانات و ظرفیت‌های موجود، حمایت از فعالان صنایع‌دستی را دنبال می‌کند.

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