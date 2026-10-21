به گزارش خبرنگار میراث آریا، ابراهیم شادمهر، روز چهارشنبه، ۲۹ مهرماه، در جلسه انعقاد تفاهم‌نامه همکاری جهاددانشگاهی البرز و یک مجموعه جواهری برای برگزاری دوره‌های آموزشی جواهر و طلاسازی اظهار کرد: برگزاری دوره‌های مهارتی نباید به آموزش و کسب گواهینامه خلاصه شود، بلکه باید زمینه‌ای فراهم شود تا افراد بتوانند از مهارت‌های آموخته‌شده برای ورود به بازار کار و ایجاد درآمد استفاده کنند. در این مسیر، امکان فعالیت در قالب کسب‌وکارهای مستقل و مشاغل خانگی می‌تواند یکی از گزینه‌های پیش روی مهارت‌آموختگان باشد.

معاون اشتغال اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز با بیان اینکه حمایت از متقاضیان خوداشتغالی سابقه‌ای طولانی دارد، افزود: در سال‌های گذشته نیز برنامه‌های مختلفی برای حمایت از افرادی که قصد راه‌اندازی کسب‌وکار داشتند، اجرا شده است و این حمایت‌ها همچنان ادامه خواهد داشت، اما تجربه نشان می‌دهد که مسئله اشتغال را نمی‌توان با پرداخت تسهیلات حل کرد؛ چراکه آغاز یک فعالیت اقتصادی به مجموعه‌ای از امکانات، شرایط و مقدمات نیاز دارد.

این مسئول با تأکید بر ضرورت توجه به شرایط واقعی آغاز کسب‌وکار تصریح کرد: فردی که یک دوره آموزشی را با موفقیت پشت سر گذاشته است، برای تبدیل مهارت خود به فعالیت اقتصادی ممکن است با موانعی مواجه شود که مستقیما به آموزش او ارتباطی ندارد. برای نمونه، تأمین فضای مناسب برای فعالیت و پرداخت هزینه اجاره کارگاه می‌تواند به یکی از مشکلات اصلی مهارت‌آموختگان تبدیل شود؛ مسئله‌ای که نشان می‌دهد حمایت از این افراد باید فراتر از برگزاری دوره آموزشی و اعطای تسهیلات باشد.

او توضیح داد: در چنین شرایطی، همکاری دستگاه‌های مرتبط و استفاده از ظرفیت‌های موجود می‌تواند به کاهش بخشی از موانع پیش روی متقاضیان کمک کند. چنانچه فرد مهارت لازم را کسب کرده باشد، اما امکان تأمین فضای کار یا فراهم کردن مقدمات اولیه فعالیت را نداشته باشد، ورود او به بازار کار با دشواری همراه خواهد شد؛ بنابراین، شناسایی این موانع و تلاش برای رفع آن‌ها باید در کنار برنامه‌های آموزشی و حمایتی مورد توجه قرار گیرد.

معاون اشتغال اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز با اشاره به ظرفیت مشاغل خانگی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی اظهار کرد: همه مهارت‌آموختگان به فضای کارگاهی مستقل نیاز ندارند و در برخی حوزه‌ها می‌توان از ظرفیت کسب‌وکارهای خانگی برای آغاز فعالیت استفاده کرد. در این زمینه، لازم است متناسب با نوع مهارت، توانایی افراد و شرایط فعالیت، امکان راه‌اندازی کسب‌وکارهایی بررسی شود که به سرمایه و فضای اولیه کمتری نیاز دارند.

شادمهر ادامه داد: فراهم شدن امکان فعالیت در قالب مشاغل خانگی می‌تواند برای برخی از هنرجویان راهی جهت ورود به عرصه تولید و کسب درآمد باشد، اما انتخاب این مسیر نیز باید با توجه به ماهیت فعالیت و امکانات موردنیاز آن انجام شود. ازاین‌رو، شناسایی ظرفیت‌های موجود و ایجاد هماهنگی میان مراکز آموزشی و دستگاه‌های مرتبط می‌تواند در تسهیل مسیر اشتغال مهارت‌آموختگان مؤثر باشد.

این مسئول با اشاره به ظرفیت همکاری میان جهاددانشگاهی البرز و فعالان حوزه طلا و جواهر خاطرنشان کرد: حمایت از هنرجویان این حوزه باید به‌گونه‌ای باشد که امکان استفاده عملی از مهارت‌های کسب‌شده فراهم شود. تسهیلات مالی، در صورتی که با هزینه‌های واقعی آغاز فعالیت تناسب داشته باشند، می‌توانند بخشی از نیازهای اولیه را پوشش دهند؛ با این حال، تأمین منابع مالی باید در کنار سایر شرایط موردنیاز برای شروع کسب‌وکار دیده شود.

معاون اشتغال اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز گفت: همکاری مراکز آموزش مهارتی با مجموعه‌های تخصصی و دستگاه‌های حمایتگر می‌تواند به شناسایی نیازهای هنرجویان و فراهم شدن زمینه فعالیت حرفه‌ای آنان کمک کند. چنین همکاری‌هایی این امکان را فراهم می‌کند که موضوع اشتغال پس از پایان آموزش نیز مورد توجه قرار گیرد و مهارت‌آموختگان برای استفاده از توانایی‌های خود با مسیر روشن‌تری مواجه شوند.

شادمهر در پایان بر ضرورت توجه به مجموعه عوامل مؤثر در راه‌اندازی کسب‌وکار تأکید کرد و گفت: برای حمایت مؤثر از مهارت‌آموختگان، باید علاوه بر آموزش و تسهیلات، شرایط لازم برای آغاز فعالیت اقتصادی نیز بررسی شود. فراهم بودن فضای کار، امکان تأمین هزینه‌های اولیه و استفاده از ظرفیت‌های متناسب با نوع مهارت، از جمله موضوعاتی است که می‌تواند در مسیر تبدیل آموزش به اشتغال مورد توجه قرار گیرد.

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