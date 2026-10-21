عملیات مرمت و بهسازی موزه کوشک احمدشاهی نیاوران اجرا شد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، در چارچوب اقدامات عمرانی و حفاظتی مجموعه نیاوران، بخش‌های مختلف موزه کوشک احمدشاهی با تمرکز بر مرمت تزئینات معماری، اصلاح اجزای فرسوده و بهبود وضعیت هدایت آب‌های سطحی مورد رسیدگی قرار گرفته‌اند.

در بخش تزئینات معماری، عملیات زیرسازی، مرمت و رنگ‌آمیزی گچ‌بری‌های تراس طبقه بالای بنا انجام شده است. همچنین گچ‌بری‌ها مورد مرمت و بهسازی قرار گرفته‌اند.

در بخش بام و اجزای سازه‌ای، ورق‌های فرسوده شیروانی تعویض و خرپاها اصلاح و استحکام‌بخشی شده‌اند. اصلاح و فنرزنی ناودان‌ها نیز از دیگر اقدامات انجام‌شده برای بهسازی اجزای مرتبط با هدایت آب باران بوده است.

برطرف کردن شوره‌های سطح آجرها، اصلاح کانال زهکشی پیرامون بنا و مرمت درها و پنجره‌های کوشک احمدشاهی نیز در شمار اقدامات اجرایی این طرح قرار دارد.

مجموعه این عملیات با هدف رسیدگی به بخش‌های آسیب‌دیده، بهبود وضعیت حفاظتی اجزای معماری و صیانت از ارزش‌های تاریخی و معماری موزه کوشک احمدشاهی انجام شده است.

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