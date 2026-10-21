میدان کرج با اجرای طرحی هنرمندانه احیا شود

علیرضا رحیمی در گفت‌وگو با خبرنگار میراث آریا با اشاره به ضرورت توجه مدیریت شهری به هویت تاریخی و فرهنگی کرج، اظهار کرد: یکی از وظایف مهم شهرداری‌ها، علاوه بر توسعه زیرساخت‌ها و ارائه خدمات شهری، زیباسازی محیط زندگی شهروندان و ارتقای کیفیت فضاهای عمومی است؛ موضوعی که باید با شناخت ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی شهر و حفظ نشانه‌های هویت شهری دنبال شود.

دبیر کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر کرج، افزود: استفاده از احجام و نمادهای شهری، بازنمایی خاطره‌های جمعی و رویدادهای مذهبی و تاریخی و توجه به فضاهای قدیمی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به تقویت هویت شهری و افزایش حس تعلق شهروندان به محل زندگی خود کمک کند. از این رو، انتظار می‌رود مدیریت شهری کرج احیای فضاهای تاریخی را به‌عنوان بخشی از برنامه‌های خود در حوزه سیما و منظر شهری مورد توجه قرار دهد.

او با اشاره به جایگاه میدان کرج در ساختار تاریخی این شهر گفت: میدان کرج به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین میدانگاه‌های شهر و یکی از ورودی‌های تاریخی آن، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و نمی‌توان بهسازی و ساماندهی این محدوده را صرفاً اقدامی برای زیباسازی ظاهری دانست؛ چراکه این میدان بخشی از هویت تاریخی و خاطره مشترک نسل‌های مختلف شهروندان کرجی است.

این مسئول بیان کرد: میدانگاه‌های قدیمی در گذشته به‌عنوان مراکز مبادله کالا و خدمات، محل تجمع مردم و بستر شکل‌گیری فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی و حتی برگزاری مراسم و رویدادهای مرتبط با تحولات تاریخی شهر ایفای نقش می‌کردند. میدان تاریخی کرج نیز از همین منظر، یکی از کانون‌های مهم تعاملات اجتماعی و اقتصادی در گذشته این شهر به شمار می‌رود.

دبیر کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر کرج با تأکید بر ضرورت ساماندهی کالبدی میدان کرج تصریح کرد: بازسازی و بدنه‌سازی جداره‌های شهری، ساماندهی تابلوها و بهسازی کف میدان از جمله اقداماتی است که برای ارتقای کیفیت بصری این محدوده باید در دستور کار قرار گیرد. اجرای این اقدامات باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن بهبود وضعیت محیطی، تناسب و پیوستگی لازم با پیشینه تاریخی میدان نیز حفظ شود.

او با اشاره به پیش‌بینی اعتبار ۲۵ میلیارد تومانی در ردیف بودجه سازمان سیما و منظر شهری برای این موضوع افزود: مدیریت شهری باید از ظرفیت این اعتبار برای اجرای طرحی خلاقانه، هنرمندانه و متناسب با هویت تاریخی کرج استفاده کند. همچنین محدوده پیرامونی مسجد جامع کرج باید در این برنامه مورد توجه قرار گیرد تا ساماندهی میدان و اطراف آن در قالب رویکردی منسجم و با تأکید بر ارزش‌های تاریخی و فرهنگی انجام شود.

رحیمی در ادامه با اشاره به ضرورت رسیدگی به بافت محلات قدیمی کرج گفت: محلاتی همچون مصباح، چهارصد دستگاه، حصار، قلمستان، حصارک، جوادآباد، حاجی‌آباد، آسیاب برجی و شاه‌عباسی نیز به بازپیرایی فضاهای عمومی و تکمیل مراکز محله نیاز دارند و لازم است این موضوع در برنامه‌ریزی‌های مدیریت شهری مورد توجه قرار گیرد.

این مسئول در پایان توضیح داد: مراکز محله از مهم‌ترین بسترهای شکل‌گیری ارتباطات اجتماعی و حضور شهروندان در فضای عمومی هستند و رسیدگی به آن‌ها می‌تواند زمینه بازگشت سرزندگی و پویایی به محلات قدیمی را فراهم کند. این اقدامات باید متناسب با ویژگی‌های هر محله و با توجه به نیازهای شهروندان انجام شود تا فضاهای شهری علاوه بر برخورداری از کیفیت مناسب، کارکرد اجتماعی خود را نیز بازیابند.

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