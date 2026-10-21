به گزارش خبرنگار میراث آریا، رضا ریاحیان اظهار کرد: هشتمین جشنواره ترخون گلباف با رویکردی جامع و با هدف معرفی جاذبه‌های تاریخی و طبیعی، توانمندی‌های صنایع‌دستی، محصولات بومی و محلی و آیین‌های فرهنگی این منطقه، با همکاری شهرداری، شورای اسلامی شهر، دستگاه‌های اجرایی و انتظامی برگزار می‌شود و فرصتی برای شناساندن ظرفیت‌های کمتر معرفی‌شده گلباف به علاقه‌مندان و گردشگران فراهم می‌کند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کرمان افزود: برپایی نمایشگاه‌های تخصصی صنایع‌دستی و عرضه محصولات بومی و محلی، معرفی جاذبه‌های تاریخی و طبیعی منطقه و آشنایی با آیین‌ها و خوراک‌های محلی ثبت‌شده گلباف در فهرست آثار ملی کشور، از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این دوره از جشنواره است.

او با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری گلباف بیان کرد: آبگرم معدنی جوشان، کویر کشیت‌، تونل درختی بلوار ولیعصر(عج) و سروهای کهنسال، از جمله جاذبه‌هایی هستند که در این رویداد برای معرفی توانمندی‌های گردشگری منطقه مورد توجه قرار می‌گیرند.

ریاحیان تصریح کرد: جشنواره ترخون، علاوه بر معرفی یکی از محصولات شاخص و بومی گلباف، بستری برای نمایش هویت فرهنگی، هنرهای سنتی و داشته‌های طبیعی این منطقه است و می‌تواند زمینه آشنایی بیشتر گردشگران با سبک زندگی، فرهنگ و جاذبه‌های محلی را فراهم کند.

رئیس میراث‌فرهنگی شهرستان کرمان با تاکید بر اهمیت پیوند رویدادهای فرهنگی با توسعه اقتصادی مناطق افزود: برگزاری چنین جشنواره‌هایی در ایجاد نشاط اجتماعی، حمایت از تولیدکنندگان و هنرمندان محلی، رونق کسب‌وکارهای بومی و تقویت اقتصاد جامعه محلی نقش موثری دارد.

او خاطرنشان کرد: معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری و صنایع‌دستی، افزایش زمینه حضور گردشگران و تقویت مشارکت فعالان محلی از اهداف مهم این رویداد است، رویکردی که می‌تواند به توسعه پایدار گلباف و بهره‌مندی بیشتر مردم منطقه از ظرفیت‌های فرهنگی، طبیعی، گردشگری و اقتصادی آن کمک کند.

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