بی‌بی فاطمه حقیرالسادات، در گفت و گو با خبرنگار میراث آریا، با اشاره به بررسی طرح «سفر به یزد» در جلسه امروز چهارشنبه 29 مهرماه کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر یزد اظهار کرد: در این نشست، دو نفر از فعالان و سرمایه‌گذاران حوزه بافت تاریخی یزد، گزارشی از فعالیت‌های این مجموعه ارائه کردند که بر همکاری هتل‌ها، رستوران‌های سنتی، راهنمایان گردشگری و مجموعه‌های تفریحی برای طراحی بسته‌های متنوع سفر و معرفی یزد به شهرهای مختلف کشور استوار است.

رئیس کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر یزد افزود: در این طرح، فعالان گردشگری با همکاری یکدیگر درصدد طراحی بسته‌های سفر متناسب با مناسبت‌های مذهبی، ملی و تقویمی هستند تا گروه‌های مختلف بتوانند با استفاده از تخفیف‌های ویژه، از ظرفیت‌های گردشگری یزد بهره‌مند شوند.

حقیرالسادات با اشاره به بسته پیشنهادی ویژه روز پرستار و ولادت حضرت زینب (س) ادامه داد: بر اساس گزارش ارائه‌شده در جلسه، برای این مناسبت بسته‌ای با مدت اجرای ۲۰ روز طراحی شده است که تخفیف‌هایی برای پرستاران کشور و خانواده‌های آنان در نظر می‌گیرد. طبق توضیحات ارائه‌شده، این بسته شامل حداقل ۴۰ درصد تخفیف اقامت و ۱۵ درصد تخفیف رستوران است و تخفیف‌هایی نیز برای برخی خدمات تفریحی، ورزشی و صنایع‌دستی و برنامه‌های فرهنگی پیش‌بینی‌شده است.

او با تأکید بر اهمیت برنامه‌ریزی برای جذب گردشگر در طول سال تصریح کرد: برگزاری رویداد عکاسی با حضور عکاسان کشور در آبان‌ماه و دعوت از اقوام مختلف ایرانی برای حضور در شب‌های فرهنگی یزد، از دیگر پیشنهادهای مطرح‌شده در این جلسه بود. اجرای چنین برنامه‌هایی می‌تواند فرصت مناسبی برای معرفی فرهنگ‌ها و آداب‌ورسوم مناطق مختلف ایران و افزایش انگیزه سفر به یزد فراهم کند.

رئیس کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر یزد افزود: برگزاری هفته‌های فرهنگی استان‌های مختلف در یزد نیز از ایده‌های مطرح‌شده برای توسعه تعاملات فرهنگی و گردشگری است. این برنامه‌ها می‌توانند ضمن معرفی ظرفیت‌های فرهنگی مناطق مختلف کشور، زمینه افزایش حضور گردشگران و رونق فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با گردشگری را فراهم کنند.

او با اشاره به نقش همکاری بخش خصوصی در اجرای این برنامه‌ها اظهار کرد: مشارکت مجموعه‌های اقامتی، پذیرایی، تفریحی و راهنمایان گردشگری در قالب بسته‌های مشترک سفر، امکان ارائه خدمات متنوع‌تر به گردشگران را فراهم می‌کند. استمرار این همکاری‌ها و طراحی برنامه‌های متناسب با مناسبت‌های مختلف، می‌تواند به معرفی گسترده‌تر یزد به‌عنوان مقصد گردشگری کمک کند.

حقیرالسادات در پایان با اعلام آمادگی کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر یزد و مدیریت گردشگری شهرداری برای همراهی با این طرح‌ها خاطرنشان کرد: تعامل مدیریت شهری با فعالان بخش خصوصی و حمایت از برنامه‌های مشارکتی می‌تواند زمینه استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و اقتصادی یزد را فراهم کند.

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