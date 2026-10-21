۱۲ اثر دفاع‌ مقدس خوزستان تأییدیه شورای ملی ثبت را دریافت کردند

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سردار میرعبدالرضا مرادحاجتی شامگاه سه‌شنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۵ در نشست شورای ملی ثبت آثار تاریخی‌فرهنگی منقول، غیرمنقول و دفاع مقدس خوزستان باحضور رئیس مرکز ثبت، حفظ و احیای میراث‌فرهنگی و طبیعی کشور در اهواز اظهار کرد: خوزستان پایگاه و پایتخت دفاع‌مقدس کشور است و همه شهرهای این استان به نوعی یادآور حماسه‌ها و مقاومت دوران جنگ تحمیلی هستند به‌گونه‌ای که می‌توان سراسر خوزستان را یک موزه بزرگ دفاع‌مقدس دانست.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع‌مقدس خوزستان ادامه داد: در کنار این ظرفیت تاریخی، نقاطی در استان وجود دارند که محل استقرار نیروهای مردمی و نظامی، فعالیت یگان‌های عملیاتی و پشتیبانی از جبهه‌ها بوده‌اند و حفظ و ثبت این مکان‌ها برای انتقال میراث دفاع‌مقدس به نسل‌های آینده ضرورت دارد.

او با تأکید بر ضرورت معرفی این آثار به نسل جوان و نوجوان گفت: این مکان‌ها در آینده می‌توانند به عنوان مقاصد گردشگری دفاع‌مقدس استفاده شوند و زمینه آشنایی نسل‌های آینده با تاریخ مقاومت و ایثار مردم خوزستان را فراهم کنند.

مرادحاجتی با اشاره به روند بررسی پرونده‌های آثار دفاع‌مقدس در روز نخست نشست شورای ملی ثبت بیان کرد: در بخش بعداز ظهر این نشست، ۱۵ اثر دفاع‌مقدس استان بررسی شدند که از این تعداد ۱۲ اثر در این بخش به تأیید کارشناسان و اعضای شورا رسیدند.

تکمیل باغ‌موزه دفاع‌مقدس خوزستان در مراحل پایانی

او در بخش دیگری از سخنان خود درباره آخرین وضعیت راه‌اندازی باغ‌موزه دفاع‌مقدس خوزستان بیان کرد: در ابتدای آغاز مسئولیتم، تصور می‌کردم این طرح در مدت کوتاهی به نتیجه برسد اما به دلیل محدودیت منابع مالی و نبود نقدینگی کافی برای انعقاد قرارداد با پیمانکاران، روند اجرای آن با مشکلاتی مواجه شد.

مرادحاجتی با قدردانی از حمایت‌های استاندار خوزستان اظهار کرد: امسال با پیگیری‌های استاندار خوزستان، تحرک تازه‌ای در روند تکمیل باغ‌موزه دفاع‌مقدس ایجاد شد و بخش‌های مختلف این مجموعه پیشرفت قابل توجهی داشته‌اند.

او با تشریح آخرین وضعیت بخش‌های اجرایی طرح گفت: عملیات محوطه‌سازی در حال اتمام است، نخلستان مجموعه راه‌اندازی شده و دیوار محوطه نیز تکمیل شده است همچنین سالن آمفی‌تئاتر حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد پیشرفت دارد و ساختمان اسناد و کتابخانه نیز در مراحل تکمیل قرار دارد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع‌مقدس خوزستان با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای گشایش بخش‌هایی از این مجموعه افزود: قرار بود دو بخش از باغ‌موزه در ۳۱ شهریور امسال بازگشایی شود، اما باتوجه به این‌که قرار بود رئیس‌جمهور در این مراسم حضور داشته باشد و برخی استان‌ها برای هماهنگی حضور استانداران به زمان بیشتری نیاز داشتند، برنامه گشایش به زمان دیگری موکول شد.

او ادامه داد: باتوجه به برنامه‌ریزی انجام‌شده و وعده استاندار خوزستان، امیدواریم در ماه‌های آینده سال جاری بتوانیم یکی از بخش‌های مهم باغ‌موزه دفاع‌مقدس را گشایش کنیم و زمینه بازدید گردشگران از این مجموعه فراهم شود.

مرادحاجتی با اشاره به نقش باغ‌موزه در توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و گردشگری اهواز بیان کرد: این مجموعه علاوه بر کارکِرد فرهنگی و تاریخی، به افزایش سرانه فضای سبز استان و به‌ویژه شهر اهواز کمک می‌کند و با توجه به ظرفیت گردشگرپذیری این شهر، می‌تواند به یکی از جاذبه‌های مهم گردشگری خوزستان تبدیل شود.

او همچنین با انتقاد از محقق نشدن برخی حمایت‌های مورد انتظار از سوی شهرداری اهواز اظهار کرد: انتظار داشتیم شهرداری نیز در چارچوب مسئولیت‌های خود در تکمیل این مجموعه مشارکت کند، اما این همکاری به شکل مورد انتظار محقق نشد.

نشست دوروزه شورای ملی ثبت آثار تاریخی‌فرهنگی منقول، غیرمنقول و دفاع‌مقدس خوزستان با حضور علیرضا ایزدی، رئیس مرکز ثبت، حفظ و احیای میراث فرهنگی و طبیعی کشور؛ امید غنمی، مدیرکل امور حقوقی و املاک وزارت میراث‌فرهنگی؛ جبرئیل نوکنده، رئیس کل موزه ملی ایران؛ معصومه مصلی، سرپرست پژوهشکده باستان‌شناسی؛ بابک افشار، رئیس پژوهشکده میراث معماری و شهری؛ حمیدرضا دوست‌محمدی، رئیس اداره ثبت آثار تاریخی و فرهنگی وزارت میراث‌فرهنگی؛ محمد جوروند، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان و سایر اعضای شورای ملی، در تالار استاد عزت‌الله نگهبان اداره‌کل میراث‌فرهنگی خوزستان در اهواز در حال برگزاری است.

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