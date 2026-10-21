به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ساناز رمجی روز چهارشنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۵ با بیان این مطلب اظهار کرد: برگزاری میزهای تخصصی رشته‌های مختلف صنایع‌دستی، فرصتی برای گفت‌وگو با هنرمندان، شنیدن دغدغه‌ها و بررسی مسائل مشترک آن‌ها و همچنین آشنایی با اهداف و ضرورت تشکیل تشکل‌های حرفه‌ای است.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان افزود: در این نشست‌ها، زمینه مشارکت هنرمندان رشته‌های مختلف در شکل‌گیری تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی فراهم می‌شود تا گروه‌های مختلف بتوانند نمایندگان خود را در این مجموعه داشته باشند و مسائل و مطالبات خود را به‌صورت منسجم پیگیری کنند.

او با اشاره به ادامه روند برگزاری میزهای تخصصی بیان کرد: پس از تشکیل سه میز تخصصی دیگر، مراحل شکل‌گیری هیئت مؤسس و پیگیری تأییدهای لازم انجام می‌شود و در ادامه، با برگزاری مجمع عمومی، زمینه تشکیل تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی استان فراهم خواهد شد.

رمجی با تأکید بر اهمیت نقش تشکل‌های حرفه‌ای در توسعه صنایع‌دستی گفت: این تشکل‌ها می‌توانند با ایجاد ارتباط مؤثر میان هنرمندان و دستگاه‌های متولی، در پیگیری مسائل تخصصی و سامان‌دهی فعالیت‌ها نقش‌آفرینی کنند.

معاون صنایع‌دستی هرمزگان تأکید کرد: با توجه به ظرفیت واگذاری بخشی از امور تخصصی به تشکل‌های حرفه‌ای، تشکیل این مجموعه می‌تواند زمینه مشارکت بیشتر هنرمندان در مدیریت و پیشبرد فعالیت‌های مرتبط با صنایع‌دستی را فراهم کند.

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