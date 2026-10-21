چهارمین رویداد روز جهانی سرآشپز در مشهد برگزار شد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، شامگاه سه‌شنبه ۲۸ مهر ماه ۱۴۰۵ در این مراسم از سند ثبت ملی رویداد بزرگداشت روز جهانی سرآشپز و نمایشگاه تجهیزات آشپزخانه، هتل و رستوران در فهرست رویدادهای گردشگری جمهوری اسلامی ایران رونمایی شد.

رئیس گروه مدیریت مقصد گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز در این مراسم با اشاره به اهمیت غذا در صنعت گردشگری گفت: در سال‌های اخیر تلاش شده است جایگاه غذا به‌عنوان یکی از عناصر مهم زنجیره تامین گردشگری، در کنار اقامت و حمل‌ونقل بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

سید سجاد مختاری افزود: با وجود اهمیت غذا در تجربه سفر گردشگران، این ظرفیت آن‌گونه که شایسته است مورد توجه قرار نگرفته و لازم است زمینه معرفی و تقویت آن در صنعت گردشگری فراهم شود.

وی با اشاره به توجه روزافزون جهان به گردشگری غذا و خوراک اظهار کرد: گردشگری غذایی و خوراک در جهان و صنعت پذیرایی امروز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می‌تواند به‌ عنوان یکی از ظرفیت‌های توسعه گردشگری مورد استفاده قرار گیرد.

رییس اداره مقاصد و رویدادهای گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همچنین با اشاره به ضوابط ثبت ملی رویدادها بیان کرد: رویدادهایی که در فهرست ملی به ثبت می‌رسند باید شرایط و ویژگی‌های مشخصی داشته باشند و در این زمینه، رویداد روز جهانی سرآشپز نیز با دقت نظر مورد بررسی قرار گرفته است.

در پایان چهارمین رویداد روز جهانی سرآشپز در مشهد، از سند ثبت ملی رویداد بزرگداشت روز جهانی سرآشپز و نمایشگاه تجهیزات آشپزخانه، هتل و رستوران در فهرست رویدادهای گردشگری جمهوری اسلامی ایران رونمایی شد.

در حاشیه این رویداد که در هتل میثاق مشهد برپا بود، نمایشگاهی از تجهیزات آشپزی و آشپزخانه برگزار شد.

این نمایشگاه فرصتی برای معرفی توانمندی‌ها و محصولات مرتبط با صنعت آشپزی، پذیرایی و گسترش ارتباط میان فعالان این بخش با صنعت گردشگری بود.

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