جلیل گلشن، چهره ماندگار میراث‌فرهنگی، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا درباره اهمیت تاریخ شفاهی و ثبت و ضبط تجربیات پیشکسوتان اظهار کرد: با توجه به اینکه بسیاری از رویدادها و فعالیت‌های درون دستگاه‌های اجرایی هیچ‌گاه مکتوب و منعکس نمی‌شود و روند کارها از دید پنهان می‌ماند، مصاحبه با دست‌اندرکاران و کسانی که تجربه زیادی در این دستگاه‌ها دارند، ضرورت دارد. این افراد توانسته‌اند دستگاه‌های اجرایی را به مرحله باروری و شکوفایی برسانند و اطلاعات آنان باید برای آیندگان باقی بماند تا الگویی برای نوآوری، توسعه و پیشرفت کشور باشد.

وی با اشاره به لزوم بهره‌مندی از تجارب اساتید و هنرمندان در حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی افزود: در این حوزه، نوآوری‌هایی که افراد در طول خدمت خود داشته‌اند بسیار حائز اهمیت است. این‌گونه نباشد که یک مسئول یا کارشناس، دستگاه یا مسئولیتی را تحویل بگیرد و دقیقاً همان‌گونه تحویل دهد؛ بلکه باید به فکر استفاده از تجارب پیشین باشد و در دوران خدمت خود نوآوری ایجاد کند تا کشورمان مراحل توسعه و پیشرفت را طی کند.

این چهره ماندگار میراث‌فرهنگی در ادامه با تأکید بر اینکه بسیاری از افراد تنها در چارچوب شرح وظایف خود عمل می‌کنند، گفت: گرچه انجام وظایف قانونی خوب است، اما درست آن است که افراد در طول خدمت خود نوآوری داشته باشند؛ کما اینکه در حوزه هنری، بسیاری از هنرمندان ما با داشتن نوآوری توانستند حتی در سطح جهانی حضور پیدا کنند و مدیران نیز باید دستگاه خود را بارور و از امکانات بهره‌مند سازند.

گلشن یکی دیگر از ابعاد مهم در مدیریت دستگاه‌های اجرایی را رفتار مدیر و روابط انسانی خواند و تأکید کرد: رفتار مدیر در ایجاد یک محیط انسانی بسیار شرط است؛ محیطی که افراد در آن شاغل هستند، آرزوی ماندن داشته باشند و آن مکان را حتی مهم‌تر از خانه خود بدانند. اگر چنین فضایی شکل بگیرد، طبیعتاً نوآوری و شکوفایی نیز محقق خواهد شد.

وی در پایان درباره آغاز طرح ثبت تاریخ شفاهی پیشکسوتان در وزارت میراث‌فرهنگی خاطرنشان کرد: همان‌طور که بزرگان این حوزه پیشنهاد داده بودند، نیاز بود تا تجارب کسانی که در دستگاه میراث‌فرهنگی خدمت کرده‌اند، ثبت و ضبط شود تا آیندگان با بررسی و مطالعه آن‌ها، دستگاه خود را هرچه بیشتر شکوفا و بهره‌مند سازند.

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