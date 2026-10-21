به گزارش میراث آریا، حسن نوروزی، مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در یک برنامه زنده تلویزیونی اظهار کرد: همگام با بحث اصلاح نرخ ارز و موضوع حذف ارز ترجیحی که در سطح کشور رخ داد دولت برای حفظ قدرت خرید مصرف‌کنندگان موضوع افزایش مبلغ کالابرگ به یک میلیون تومان را در دستور کار قرار داد آن هم نه برای ۷ دهک بلکه برای کل آحاد جامعه.

او افزود: از دی ماه ۱۴۰۴ و همگام با حذف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، عملا موضوع افزایش رقم کالابرگ برای حدود ۸۷ میلیون نفر از هموطنان که تقریبا کل جامعه را شامل می‌شد، مگر اینکه فردی درخواست کالابرگ نداده بود، اجرا شد.

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ادامه داد: در مرحله نخست این طرح، اعتبار کالابرگ به اندازه ۴ ماه شارژ شد ولی ماه به ماه آزاد می‌شد؛ اگرچه ممکن است این رقم برای استفاده قابل توجه نباشد منتها در سرجمع برای دولت این رقم ماهانه ۸۷ همت می‌شود که برای دولت با بار مالی همراه است؛ با این حال تاکنون به طور مستمر این مبلغ پرداخت شده است.

نوروزی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۴ و در ابتدای اجرای طرح کالابرگ، مقرر شده بود چنانچه قیمت سبد کالایی که مشمول کالابرگ است افزایش پیدا کند، دولت بتواند بخشی از قدرت خرید از دست رفته مصرف‌کنندگان را در قالب افزایش مبلغ کالابرگ جبران کند. در یکی دو ماه اخیر به جد موضوع افزایش اعتبار کالابرگ در دستور کار دولت قرار گرفت و به طور مشخص در بیست و نهم شهریورماه سال جاری ستاد اقتصادی دولت کارگروهی متشکل از یک مرکزی، سازمان برنامه بودجه، وزارت اقتصاد و وزارت رفاه را مکلف به اجرای این مصوبه کرد.

او بیان کرد: کارگروه مذکور توانست نهایتا این مصوبه را عملیاتی کند و در حال حاضر بر اساس برآوردی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشته، در گام نخست ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار شناسایی شد که بالغ بر ۴۰ میلیون نفر از هموطنان را شامل می‌شود؛ سپس برای این ۱۸ میلیون ۳۰۰ هزار سرپرست خانوار پیامک ارسال شد و از آن‌ها خواسته شد که در سامانه دولت من خوداظهاری داشته باشند و در خصوص وضعیت اقتصادی خود، به سوالاتی درباره خودرو، ملک و مواردی از این دست پاسخ دهند.

نوروزی تاکید کرد: دولت طبق قولی که داده بود برای همه عزیزانی که اطلاعات خود را در پایگاه ثبت کرده بودند مصر است در همین مهرماه جاری ظرف یکی دو روز آینده برای همه افرادی که ثبت اطلاعات کرده‌اند افزایش اعتبار کالا برگ را رقم بزند.

به گفته مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، مشمولان این طرح علاوه بر یک میلیون تومان کالابرگی که در ماه جاری دریافت کرده‌اند، برای هر نفر ۵۰۰ هزار تومن به عنوان مبلغ کالابرگ جدید شارژ می‌شود.

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