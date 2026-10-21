۲۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۴

پیش‌بینی رگبار باران در نواحی شمالی، غربی و جنوبی

پیش‌بینی رگبار باران در نواحی شمالی، غربی و جنوبی

سازمان هواشناسی پیش‌بینی کرد که امروز چهارشنبه در مناطق شمالی، غربی و جنوبی کشور رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید رخ می‌دهد.

به گزارش میراث آریا، امروز چهارشنبه ۲۹ مهرماه برای استان‌های ساحلی دریای خزر، شمال غرب و غرب کشور، و همچنین برخی نواحی شمال فارس، جنوب کرمان، خوزستان، ارتفاعات هرمزگان، البرز، تهران و سمنان در برخی ساعات رگبار، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.  

بر اساس این گزارش، بارش‌ها در استان‌های اردبیل و آذربایجان شرقی از شدت بیشتری برخوردار خواهد بود.  

همچنین سازمان هواشناسی هشدار داد که در دو روز آینده، در مناطق مرزی شرق کشور وزش باد شدید در برخی ساعات منجر به خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا خواهد شد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405072903068
حوریه تقدس نژاد
دبیر مهدی ارجمند

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