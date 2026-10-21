۲۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۲

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری:

هدف متناسب‌سازی، رسیدن حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد دریافتی شاغلان هم‌تراز است

هدف متناسب‌سازی، رسیدن حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد دریافتی شاغلان هم‌تراز است

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت گفت: هدف‌گذاری این طرح، دستیابی به ۹۰ درصد دریافتی شاغلان هم‌تراز تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

به گزارش میراث آریا، علاءالدین ازوجی مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در نشست علمی و تخصصی «چشم‌انداز صندوق بازنشستگی کشوری» در دانشگاه شهید بهشتی، با اشاره به اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان اظهار کرد: اجرای این طرح با هدف کاهش فاصله دریافتی بازنشستگان با شاغلان هم‌تراز دنبال می‌شود و میانگین احکام بازنشستگان نیز افزایش یافته است.  

او تأکید کرد: اجرای تعهدات حقوقی و معیشتی صندوق مستلزم پیش‌بینی منابع پایدار است.  

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به وضعیت جمعیتی کشور گفت: افزایش امید به زندگی و ورود افراد به سن بازنشستگی، نسبت شاغلان پرداخت‌کننده حق بیمه به مستمری‌بگیران را تحت تأثیر قرار داده و ضرورت بازنگری در ساختار نظام بازنشستگی را افزایش داده است.  

ازوجی در بخش دیگری از این نشست، تغییر الگوی سرمایه‌گذاری صندوق را از محورهای اصلاح ساختاری دانست و گفت: تدوین بیانیه سیاست سرمایه‌گذاری با هدف بهینه‌سازی سبد دارایی‌ها در افق پنج‌ساله در حال پیگیری است.  

او افزود: تنوع‌بخشی به ابزارهای مالی، سهامداری تخصصی و خروج از بنگاه‌داری غیربهره‌ور از محورهای مورد توجه در این زمینه است.  

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، پرداخت منظم مستمری و دسترسی به خدمات درمانی باکیفیت را از مطالبات اصلی بازنشستگان برشمرد و توسعه خدمات بیمه تکمیلی و تسهیل دسترسی به مراکز درمانی را از سیاست‌های صندوق در حوزه سلامت عنوان کرد.  

ازوجی در ادامه، شفاف‌سازی تعهدات، به‌روزرسانی محاسبات بیمه‌ای و تقویت انضباط مالی را از اقدامات مورد نیاز برای پایداری صندوق دانست و بر ارتباط وضعیت صندوق‌های بازنشستگی با شرایط بازار کار، اشتغال رسمی و میزان مشارکت اقتصادی تأکید کرد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405072903069
حوریه تقدس نژاد
دبیر مهدی ارجمند

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha