به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، رضا شاه‌محمدی، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان اشیای قدیمی و صنایع‌دستی تهران، هم‌زمان با برگزاری نمایشگاه هنر و نمایشگاه تخصصی سکه، اسکناس و مدال در مجموعه ایران‌مال، توسعه رویدادهای تخصصی را از برنامه‌های مهم این اتحادیه برای حمایت از فعالان حوزه هنر و صنایع‌دستی عنوان کرد.

شاه‌محمدی با اشاره به برگزاری این نمایشگاه از ۲۸ مهر تا یکم آبان‌ماه اظهار کرد: نمایشگاه‌های تخصصی فرصت ارزشمندی برای معرفی آثار هنرمندان، ایجاد ارتباط مستقیم با خریداران، توسعه بازار فروش و تقویت فعالیت‌های اقتصادی در حوزه هنر و صنایع‌دستی فراهم می‌کنند.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان اشیای قدیمی و صنایع‌دستی تهران افزود: در این نمایشگاه مجموعه‌ای متنوع از آثار نقاشی، نگارگری، خطاطی و خوشنویسی، صنایع‌دستی، تابلوهای هنری، سکه، اسکناس، مدال و اشیای قدیمی و آنتیک عرضه شده است که می‌تواند زمینه مناسبی برای معرفی توانمندی‌های هنرمندان و مجموعه‌داران و ایجاد فرصت‌های تازه برای فعالیت‌های اقتصادی فراهم کند.

او با تأکید بر ضرورت تداوم برگزاری این رویدادها در سراسر کشور و بازارهای بین‌المللی گفت: تحقق این هدف نیازمند برنامه‌ریزی اصولی، حمایت دستگاه‌های مسئول، همراهی دولت و مشارکت مؤثر بخش خصوصی است تا هنرمندان ایرانی بتوانند حضور گسترده‌تری در بازارهای داخلی و خارجی داشته باشند.

شاه‌محمدی با اشاره به دشواری‌های اقتصادی و شرایط خاص برگزاری نمایشگاه بیان کرد: تداوم فعالیت‌های هنری و اقتصادی در چنین شرایطی اهمیت ویژه‌ای دارد. هنرمندان و فعالان صنفی با وجود مشکلات موجود، برای حفظ هنر و فرهنگ ایرانی و استمرار فعالیت‌های خود تلاش می‌کنند و حمایت از این گروه‌ها باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان اشیای قدیمی و صنایع‌دستی تهران تصریح کرد: رویکرد اتحادیه تنها به برگزاری نمایشگاه محدود نمی‌شود، بلکه حمایت از اعضای صنف، ایجاد فرصت‌های جدید فروش، توسعه بازار، معرفی ظرفیت‌های هنری کشور و پیگیری مسائل و مشکلات فعالان این حوزه را نیز در بر می‌گیرد.

او ادامه داد: رسیدگی به مسائل مالیاتی و بیمه‌ای هنرمندان و کسبه واجد شرایط، تسهیل مقررات و فراهم کردن زمینه حضور فعالان این حوزه در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی از جمله مطالباتی است که پیگیری آن‌ها می‌تواند به بهبود شرایط فعالیت هنرمندان و رونق کسب‌وکارهای مرتبط کمک کند.

شاه‌محمدی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و فرهنگی این حوزه گفت: صنایع‌دستی، هنرهای تجسمی، نقاشی، نگارگری، خوشنویسی و مجموعه‌های تخصصی، علاوه بر برخورداری از ارزش فرهنگی، ظرفیت قابل توجهی برای ایجاد اشتغال، جذب سرمایه و معرفی هویت هنری ایران دارند؛ از این رو حمایت از این بخش‌ها، گامی در مسیر صیانت از میراث فرهنگی و تقویت اقتصاد هنر به شمار می‌رود.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان اشیای قدیمی و صنایع‌دستی تهران تأکید کرد: برگزاری مستمر نمایشگاه‌های تخصصی با حمایت نهادهای مسئول می‌تواند ضمن تقویت بازار داخلی، زمینه معرفی آثار هنرمندان ایرانی به خریداران و علاقه‌مندان خارجی را فراهم کند و فرصت‌های تازه‌ای برای توسعه صادرات محصولات هنری و صنایع‌دستی به وجود آورد.

او در پایان خاطرنشان کرد: هدف اتحادیه، فراهم کردن شرایط مناسب‌تر برای فعالیت هنرمندان، خوشنویسان، مجموعه‌داران و کسبه این حوزه و افزایش فرصت‌های عرضه و فروش آثار آنان است. در همین راستا، پیگیری مطالبات قانونی اعضای صنف، رفع موانع فعالیت و توسعه نمایشگاه‌های تخصصی در داخل و خارج از کشور با جدیت دنبال خواهد شد.

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