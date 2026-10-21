به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیداحمد برآبادی روز چهارشنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۵ در مراسم معرفی سرپرست جدید معاونت توسعه مدیریت که با حضور معاونان و کارکنان این اداره‌کل برگزار شد، با اشاره به جایگاه محوری این حوزه در ساختار سازمانی اظهار کرد: معاونت توسعه مدیریت با مسئولیت هماهنگی و انسجام‌بخشی در حوزه‌های منابع انسانی و امور مالی، نقش مؤثری در پشتیبانی از فعالیت‌های تخصصی و تداوم خدمت‌رسانی در مجموعه دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی با تشبیه معاونت توسعه مدیریت به قلب تپنده سازمان افزود: خدمات این حوزه تمامی بخش‌های سازمان را دربرمی‌گیرد و از امور اداری و مالی تا پشتیبانی از فعالیت‌های تخصصی در حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی را شامل می‌شود.

او با بیان اینکه ماهیت فعالیت‌های این معاونت در وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با توجه به مأموریت‌های تخصصی این مجموعه ویژگی‌های خاص خود را دارد، تصریح کرد: پشتیبانی از فعالیت‌هایی همچون حفاظت و مرمت آثار تاریخی، مستلزم شناخت دقیق نیازها و الزامات تخصصی این حوزه‌هاست؛ ازاین‌رو، هماهنگی، دقت نظر و پاسخ‌گویی مؤثر در این بخش اهمیت ویژه‌ای دارد.

برآبادی با قدردانی از تلاش‌های روح‌الله حاجی‌پور در بیش از دو سال تصدی مسئولیت معاونت توسعه مدیریت بیان کرد: محدودیت‌های اعتباری و شرایط دشوار کشور، مدیریت امور مالی و پشتیبانی را با چالش‌های متعددی مواجه کرده بود، اما تلاش همکاران بر این بود که روند خدمت‌رسانی و فعالیت‌های سازمان با کمترین اختلال ادامه یابد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی پیگیری مستمر امور مالی، برگزاری جلسات منظم برای جذب اعتبارات و رسیدگی به‌موقع به اسناد را از اقدامات مؤثر در بهبود فرایندهای اجرایی دانست و افزود: برنامه‌ریزی برای جلوگیری از انباشت اسناد در روزهای پایانی، فرصت بررسی دقیق‌تر و رسیدگی مناسب‌تر به امور مالی را فراهم می‌کند.

او همچنین کسب رتبه نخست کشور در ارزیابی عملکرد روابط عمومی و حفظ این جایگاه برای چهار ماه متوالی را از دستاوردهای مجموعه برشمرد و تأکید کرد: این موفقیت حاصل تلاش جمعی، پیگیری مستمر و همکاری بخش‌های مختلف اداره‌کل است و ظرفیت هم‌افزایی سازمانی را نشان می‌دهد.

برآبادی با اشاره به سوابق اجرایی حسنعلی فولادی در بخش‌های مختلف اداری و مالی، انتخاب او از بدنه مجموعه میراث‌فرهنگی را فرصتی برای بهره‌گیری از تجربه و شناخت سازمانی دانست.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی اظهار امیدواری کرد: سرپرست جدید معاونت توسعه مدیریت با اتکا به تجربیات خود و همراهی کارکنان، زمینه تقویت انسجام سازمانی، بهبود فرایندهای اداری و مالی و افزایش رضایتمندی همکاران را فراهم کند.

او همچنین بر ضرورت تداوم تعامل مدیران با کارکنان، برگزاری جلسات کارشناسی و ارتباط مستمر با واحدهای شهرستانی تأکید کرد و این رویکرد را در شناسایی چالش‌ها، تبادل تجربه و دستیابی به راهکارهای مؤثر برای ارتقای عملکرد مجموعه ضروری دانست.

در پایان این مراسم، ضمن معرفی حسنعلی فولادی به‌عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی، از خدمات روح‌الله حاجی‌پور در دوران تصدی این مسئولیت قدردانی شد.

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