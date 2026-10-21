به گزارش خبرنگار میراث آریا ، غلامرضا ظریفیان، مشاور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در نشست تخصصی تاریخ شفاهی با تأکید بر اینکه تاریخ شفاهی صرفاً به معنای بیوگرافی، اتوبیوگرافی یا مجموعه‌ای از خاطرات شخصی نیست، اظهار داشت: تاریخ شفاهی، تاریخ انضمامی و تجربه زیسته یک سازمان، وزارتخانه و کشور است. افرادی که در سطوح مختلف مدیریتی در حوزه‌های حکمرانی، گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی مسئولیت داشته‌اند، گنجینه‌ای گران‌بها از تجربه‌های ۸۰ تا ۱۰۰ سال گذشته را در اختیار دارند که باید به روشی هدفمند مستندسازی شود.

وی با اشاره به ظرافت‌ها و پیچیدگی‌های مصاحبه تخصصی تصریح کرد: کسی که مدیریت تاریخ شفاهی را بر عهده دارد باید به علم مصاحبه مسلط باشد تا بتواند زوایای پنهان ذهن مخاطب را کاوش کرده و تجربه زیسته او را استخراج کند.# تاریخ شفاهی صرفاً مرور بخشنامه‌های ابلاغ‌شده نیست، بلکه بسیاری از رخدادها با احساسات، عواطف و هوشمندی‌های فراوانی گره خورده است که ثبت این ابعاد انسانی، خود بخشی بنیادین از تاریخ انضمامی به شمار می‌رود.

ظریفیان با قدردانی از اهتمام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و تلاش‌های مجموعه وزارتخانه افزود: خوشبختانه با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، پروژه‌های تاریخ شفاهی با سرعت و دقت مطلوبی در حال پیشرفت است؛ به طوری که روند اجرای برخی پروژه‌ها که پیش‌تر در ماه‌های متمادی پیشرفت کمی داشت، با مدیریت جهادی و در مدت‌زمانی کوتاه جهش چشمگیری پیدا کرد.# این در حالی است که متأسفانه در همین مدت کوتاه، تعدادی از پیشکسوتان، معماران، صنعتگران و باستان‌شناسان بی‌بدیلی که مصاحبه با آن‌ها آغاز شده بود را از دست دادیم و این امر ضرورت شتاب‌بخشی به مستندسازی تجربیات را بیش از پیش آشکار می‌کند.

مشاور وزیر میراث فرهنگی در ادامه از برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی برای نمایندگان استان‌ها خبر داد و گفت: استان‌ها با اعزام افراد ذی‌صلاح به دوره‌های آموزشی تهران در روزهای پنجشنبه و جمعه، به دانش روزِ جمع‌آوری تاریخ شفاهی مجهز می‌شوند.# روابط عمومی‌ها و مسئولان دفاتر استانی نیز باید اهتمام ویژه‌ای به این امر داشته باشند؛ چراکه شناخت دقیق تاریخ شفاهی، توانمندی مدیران را در ساماندهی، طبقه‌بندی و ارائه کارنامه و دستاوردهایشان ارتقا می‌دهد.

ظریفیان در پایان با اعلام آمادگی از تدوین و انتشار دستاوردهای این حوزه خاطرنشان کرد: تاکنون حدود ۸۰ مصاحبه انجام شده و وارد مرحله تدوین شده است؛ امیدواریم با همت مدیران و صاحب‌نظران این عرصه، تا پایان آبان‌ماه بین ۲۰ تا ۲۵ جلد کتاب تاریخ شفاهی با برگزاری مراسمی باشکوه رونمایی شود و این تعداد تا پایان اسفندماه به ۱۰۰ جلد کتاب برسد. این مجموعه ارزشمند که با حضور اساتید برجسته کشور شکل گرفته، بی‌تردید به عنوان یکی از دستاوردهای ماندگار این دوره در تاریخ ثبت خواهد شد و آیندگان به پاسداران این گنجینه ارج خواهند نهاد.

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