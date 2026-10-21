به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید احمد برآبادی روز چهارشنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۵ در آیین تکریم و معارفه سرپرست معاونت صنایع‌دستی و هنرهای سنتی این اداره‌کل، ضمن تشکر از تلاش‌های شبانه‌روزی حسنعلی فولادی و همکاران حوزه‌های مختلف، محمود بستانی را به عنوان سرپرست جدید این معاونت معرفی کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی با اشاره به سوابق ارزشمند سرپرست جدید معاونت صنایع‌دستی در حوزه روابط عمومی و برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی تصریح کرد: حضور نیرویی جوان، تازه‌نفس و آشنا با بدنه کارشناسی، نویدبخش روزهای روشن‌تر برای صنایع‌دستی استان است و تجربه ارزشمند آقای فولادی نیز همچنان در کنار این مجموعه خواهد بود تا با هم‌افزایی، اهداف عالی این حوزه با سرعت بیشتری محقق شود.

او با تأکید بر تحولات چشمگیر اعتباری این بخش خاطرنشان کرد: در حالی که تا پیش از این در حوزه اعتبارات این بخش با محدودیت‌ها و خلاهای جدی روبه‌رو بودیم، سال گذشته موفق شدیم ۱۲۵ میلیارد تومان اعتبار ملی جذب کنیم؛ همچنین برای نخستین بار ۱۵ درصد از اعتبارات استانی به حوزه صنایع‌دستی اختصاص یافت.

برآبادی با اشاره به ابعاد معیشتی و اشتغال این حوزه افزود: حوزه صنایع‌دستی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم معیشت ۴۰ هزار نفر را تحت پوشش دارد و در حال حاضر ۸ هزار تا ۱۰ هزار صنعتگر فعال در استان مشغول به کارند که خوشبختانه توانسته‌ایم به اشتغال‌زایی ۶۰ درصدی در این حوزه دست پیدا کنیم. صنایع‌دستی استان همچنین در میان سه بخش اصلی، بیشترین تعداد تعاونی‌های تخصصی را به خود اختصاص داده است؛ لذا هدف‌گذاری ما تشکیل اتحادیه‌های صنفی تخصصی مشابه حوزه گردشگری است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی همچنین یادآور شد: در سال گذشته موفق شدیم نسبت به دوره دو ساله قبل از آن، حدود ۶۰ درصد رشد کمی و کیفی در دریافت مهر اصالت آثار داشته باشیم.

او با تأکید بر جایگاه ویژه گوهرسنگ‌ها در اقتصاد منطقه اظهار کرد: گوهرسنگ‌ها یکی از دو زنجیره اصلی توسعه استان به شمار می‌روند؛ در این راستا، ضمن برگزاری موفقیت‌آمیز نخستین گردهمایی گوهرسنگ، راه‌اندازی کارگروه توسعه سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی به ریاست استاندار و دبیری اداره‌کل (با حضور معاون اقتصادی استاندار، فنی و حرفه‌ای، صداوسیما و دانشگاه‌ها) گامی اساسی برای تکمیل زنجیره ارزش این محصولات، جلوگیری از خام‌فروشی و ارزش‌آفرینی بیشتر برای صنعتگران استان است.

برآبادی با اشاره به دشواری‌ها و تغییر آیین‌نامه‌های ثبت ملی و جهانی گفت: با وجود مسیر سخت کارشناسی، پیگیری‌های مستمری برای ثبت آثار جدید در سطح ملی و جهانی در دست اقدام است تا در کنار افتخاراتی چون روستای جهانی توبافی خراشاد، شهر ملی مله‌بافی خوسف و روستای ملی تراش سنگ‌های قیمتی خور، ظرفیت‌های بیشتری به نام خراسان جنوبی ثبت شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی همچنین از انعقاد تفاهم‌نامه با پارک علم و فناوری استان برای راه‌اندازی «خانه خلاق صنایع‌دستی» در مجموعه جهانی باغ اکبریه و تقویت ارتباط با جامعه دانشگاهی خبر داد.

او با تأکید بر لزوم تقویت ارتباط با بخش بازرگانی خاطرنشان کرد: بازارچه مرزی ماهیرود به عنوان بزرگ‌ترین مرکز فروش بازارچه‌های مرزی کشور، ظرفیت فوق‌العاده‌ای است که برنامه‌ریزی لازم برای ایجاد غرفه اختصاصی صنایع‌دستی در آن و برقراری ارتباط تجاری و تأمین مواد اولیه با کشور افغانستان انجام شده است.

در پایان این مراسم، حکم انتصاب محمود بستانی به عنوان سرپرست معاونت صنایع‌دستی و هنرهای سنتی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی اعطا و از خدمات مؤثر حسنعلی فولادی تجلیل شد.

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