به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عبدالعلی کیان‌مهر سه‌شنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۵ با تشریح روند سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد اینچه‌برون و شهرک صنعتی اترک، اظهار کرد: تاکنون ۱۵۵ تقاضای سرمایه‌گذاری صنعتی در این منطقه ثبت شده که ۲۳ طرح، مجوز احداث دریافت کرده‌اند. حجم سرمایه‌گذاری مجوزهای صادرشده در بخش صنعت، بیش از ۵۸ میلیون و ۳۵۰ هزار دلار است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان افزود: علاوه بر مجوزهای صنعتی، در حوزه لجستیک و کالاهای اساسی نیز ۳۰ مجوز با ارزشی بیش از ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار صادر شده است. این فعالیت‌ها بخش‌هایی مانند دانه‌های روغنی، نهاده‌های دامی و تأمین امنیت غذایی را دربرمی‌گیرد.

او با اشاره به صدور ۸۰ مجوز در بخش‌های تجاری، گردشگری و خدماتی ادامه داد: سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده برای این مجوزها ۸.۵ میلیون دلار است و در همین مسیر، زمین مورد نیاز احداث یک مرکز بزرگ تجاری در منطقه آزاد واگذار شده است.

کیان‌مهر از نهایی شدن مصوبه واگذاری ۶۰۰ هکتار زمین برای ایجاد بندر خشک خبر داد و بیان کرد: اتصال خطوط ریلی و سرعت‌بخشی به ترخیص کالا، از اهدافی است که در اجرای این طرح دنبال می‌شود.

او همچنین با اشاره به ظرفیت اینچه‌برون در تولید انرژی پاک گفت: با حضور یک سرمایه‌گذار بزرگ بومی، عملیات احداث نیروگاه خورشیدی ۱۰۰ مگاواتی در دشت اینچه‌برون آغاز شده است. پس از ورود ۷۰ مگاوات انرژی خورشیدی به مدار تولید استان، اجرای این نیروگاه نیز در دستور کار قرار گرفته است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان با تأکید بر نوپا بودن منطقه آزاد اینچه‌برون اظهار کرد: از آغاز فعالیت جدی این منطقه تنها شش ماه می‌گذرد؛ بنابراین ارزیابی زیرساخت‌های آن در مقایسه با بنادر و مناطق اقتصادی دارای چند دهه سابقه، دقیق نیست.

او افزود: توسعه زیرساخت‌ها با همراهی دستگاه‌های مسئول و پیگیری مستمر مدیریت استان ادامه دارد و مجموعه گمرک نیز برای برطرف کردن موانع و تسریع امور همکاری می‌کند.

کیان‌مهر با اشاره به هماهنگی میان منطقه آزاد، گمرک و راه‌آهن ادامه داد: تلاش شده است با پیگیری مستمر و همکاری دستگاه‌ها، موانع پیش روی سرمایه‌گذاران رفع و فرایند فعالیت اقتصادی در این منطقه تسهیل شود.

او درباره واردات خودرو نیز گفت: برای جلوگیری از شکل‌گیری انحصار و رانت، این فرایند به دو شرکت خاص محدود نشد و امکان فعالیت برای همه شرکت‌ها و متقاضیان دارای مجوزهای لازم فراهم شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان، فراهم کردن فرصت حضور گسترده‌تر متقاضیان و تسریع در تحقق وعده‌های مطرح‌شده برای مردم استان را از اهداف این اقدام عنوان کرد.

او با دعوت از فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در اینچه‌برون بیان کرد: زمینه حضور سرمایه‌گذاران بومی، سایر سرمایه‌گذاران داخلی و سرمایه‌گذاران خارجی فراهم است و تلاش می‌کنیم صدور مجوزها با سرعت و هماهنگی میان دستگاه‌ها انجام شود.

کیان‌مهر افزود: انتظار داریم طی یک سال آینده، تحولات قابل توجهی در مسیر توسعه و فعالیت‌های اقتصادی منطقه آزاد اینچه‌برون شکل بگیرد.

او در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به احتمال ناترازی انرژی در ماه‌های سرد سال، مدیریت مصرف را مسئولیتی اجتماعی دانست و گفت: صرفه‌جویی ۱۰ درصدی هر یک از شهروندان و هم‌استانی‌ها می‌تواند به عبور از زمستان با مشکلات کمتر کمک کند.

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