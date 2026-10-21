به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین مهدیان سه‌شنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۵ در نشست با فعالان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گلستان، با تأکید بر ظرفیت‌های بافت تاریخی گرگان اظهار کرد: پیشینه تاریخی این شهر و بناهای ارزشمند بافت قدیم، فرصتی مهم برای رونق گردشگری و گسترش فعالیت‌های اقتصادی و فرهنگی فراهم کرده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گلستان افزود: بسیاری از بناهای تاریخی گرگان، خود گویای قدمت و پیشینه این شهر هستند و باید از این ظرفیت در مسیر توسعه گردشگری و فعالیت‌های اقتصادی بهره گرفت.

او با اشاره به همکاری اوقاف و مجموعه میراث‌فرهنگی در راه‌اندازی ۲۵ طرح میراثی در بافت تاریخی گرگان ادامه داد: برای تسهیل حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در مرمت، احیا و بهره‌برداری از بناهای تاریخی آماده همکاری هستیم.

مهدیان با تأکید بر لزوم حفظ حقوق موقوفات در فعالیت‌های اقتصادی گفت: در الگوی مشارکت باید هم مصالح و منافع موقوفه تأمین شود و هم سرمایه‌گذار بخش خصوصی امکان دستیابی به سود منطقی داشته باشد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گلستان افزود: سرمایه‌گذاران در شرایط تورمی و با دشواری‌های اقتصادی وارد این عرصه می‌شوند و توجه به این واقعیت ضروری است. ازاین‌رو، شیوه همکاری باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن صیانت از حقوق موقوفه، انگیزه سرمایه‌گذار برای حضور و تداوم فعالیت حفظ شود.

او با بیان اینکه ایجاد درآمد پایدار برای موقوفات، هدف فعالیت‌های اقتصادی این مجموعه است، اظهار کرد: موقوفات، امانت خیرخواهانه گذشتگان در اختیار جامعه هستند و مسئولیت امروز ما، حفظ اصل این دارایی‌ها و اداره آن‌ها به بهترین شکل برای تحقق نیت واقف است.

مهدیان ادامه داد: ممکن است ملکی صدها سال پیش برای عزاداری سیدالشهدا، کمک به ازدواج یا دیگر امور خیر وقف شده باشد؛ بنابراین درآمد حاصل از آن نیز باید با رعایت دقیق نیت واقف در همان مسیر هزینه شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گلستان با اشاره به فعالیت‌های اقتصادی اوقاف در کنار مأموریت‌های فرهنگی و اجتماعی بیان کرد: تلاش می‌کنیم ظرفیت موقوفات به ایجاد درآمد پایدار و خدمت‌رسانی بهتر به مردم منجر شود.

او افزود: رویکرد مدیریت کلان سازمان اوقاف، به‌کارگیری ظرفیت موقوفات در مسیر توسعه استان‌هاست و در هفت استان کشور، متناسب با شرایط اقلیمی و توانمندی‌های هر منطقه، فعالیت‌های اقتصادی مختلفی دنبال شده است.

مهدیان ادامه داد: این فعالیت‌ها در برخی استان‌ها بر حوزه پزشکی متمرکز است و در مناطق دیگر، آبزی‌پروری دریایی و خشکی، پرورش ماهی در قفس، کشاورزی و دامپروری را شامل می‌شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گلستان درباره اقدامات انجام‌شده در گلستان گفت: نخستین مجموعه پرورش دام سبک نژاد رومانوف در شمال کشور، از اواخر سال ۱۴۰۳ در استان فعالیت خود را آغاز کرده است. ظرفیت فعلی این مجموعه تکمیل شده و با دریافت مجوز، ظرفیت پرورش آن به سه هزار رأس افزایش می‌یابد.

او با اشاره به ورود اوقاف به حوزه آبزی‌پروری استان افزود: پرورش ماهیان گرمابی و سردابی آغاز شده و در زمینه پرورش ماهیان خاویاری نیز اقداماتی انجام گرفته است.

مهدیان ادامه داد: اکنون ۲۰ هزار قطعه ماهی از نژادهای خاویاری در مجموعه پرورش ماهیان خاویاری استان نگهداری می‌شود و با اضافه شدن ۳۰ هزار قطعه دیگر، ظرفیت این مجموعه به حدود ۵۰ هزار قطعه می‌رسد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گلستان با اشاره به خطر انقراض بخشی از گونه‌های خاویاری بیان کرد: گلستان زیستگاه اصلی برخی از این گونه‌ها بوده است و اقدامات پرورشی می‌تواند در احیای آن‌ها و توسعه آبزی‌پروری استان مؤثر باشد.

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