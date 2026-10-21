ثبت بیش از ۱۲۷ هزار تردد دریایی مسافر و گردشگر در گلستان

به‌گزارش میراث‌آریا، سیدمحسن طیرانی روز چهارشنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۵ درخصوص تردد دریایی سواحل گلستان، گفت: از ابتدای فروردین تا پایان شهریور سال جاری، اسکله‌های تفریحی بندرترکمن و بندرگز محل تردد ۱۲۷ هزار و ۳۱۸ مسافر و گردشگر در آب‌های خلیج گرگان بوده‌اند.

مدیر بنادر و دریانوردی گلستان با اشاره به تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای امدادرسانی به گردشگران افزود: دو فروند شناور جست‌وجو و نجات در این اسکله‌ها استقرار یافته‌اند تا هنگام بروز شرایط اضطراری، امکان واکنش سریع و ارائه خدمات امدادی فراهم باشد.

او ادامه داد: افزایش آمادگی عملیاتی، کاهش زمان واکنش در موقعیت‌های اضطراری و ارتقای ایمنی ترددهای دریایی، مهم‌ترین اهداف استقرار این شناورهاست.

طیرانی با تأکید بر ضرورت سرعت‌بخشی به عملیات امدادونجات بیان کرد: در کنار استقرار شناورهای امدادی، نظارت بر فعالیت شناورهای گردشگری نیز به‌طور مستمر دنبال می‌شود تا ضریب ایمنی ترددها افزایش یابد.

خلیج گرگان از پهنه‌های مهم آبی شمال کشور است که در سال‌های اخیر مورد توجه گردشگران و فعالان گردشگری دریایی قرار گرفته است. اسکله‌های بندرترکمن و بندرگز نیز به‌عنوان مبادی اصلی تردد گردشگران، در توسعه گردشگری دریایی گلستان نقش دارند.

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