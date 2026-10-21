سیدمحمد رستگاری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد به مناسبت روز ملی صادرات در یادداشتی نوشت: روز ملی صادرات، فرصتی برای بازاندیشی در مسیر تبدیل ظرفیت‌های تولیدی کشور به فرصت‌های واقعی اقتصادی است؛ مسیری که در حوزه صنایع‌دستی، از مهارت دستان هنرمندان آغاز می‌شود و با شناخت بازار، بازاریابی حرفه‌ای، شبکه‌سازی تجاری و اعتماد خریداران به جایگاهی شایسته در اقتصاد جهانی می‌رسد. هنر ایرانی زمانی می‌تواند حضوری مؤثر در بازارهای بین‌المللی داشته باشد که در کنار حفظ هویت فرهنگی خود، با نیازهای مخاطبان امروز نیز ارتباط برقرار کند.

صنایع‌دستی ایران، حاصل پیوند تاریخ، خلاقیت، مهارت و تجربه نسل‌هایی از هنرمندان است؛ سرمایه‌ای فرهنگی که قابلیت تبدیل‌شدن به فرصت‌های اقتصادی، ایجاد اشتغال و تقویت کسب‌وکارهای محلی را دارد. اهمیت این حوزه تنها به ارزش هنری محصولات محدود نمی‌شود؛ بلکه در توان آن برای ایجاد درآمد در کارگاه‌های کوچک، حمایت از مشاغل خانوادگی و توزیع فرصت‌های اقتصادی در شهرها و روستاها نیز ریشه دارد.

بااین‌حال، برخورداری از هنر اصیل و محصول باکیفیت، به‌تنهایی تضمین‌کننده موفقیت در تجارت جهانی نیست. در بازار رقابتی امروز، محصولی موفق خواهد بود که علاوه بر هویت و کیفیت، قیمت‌گذاری متناسب، بسته‌بندی حرفه‌ای، معرفی مؤثر و مسیر مطمئنی برای عرضه و تحویل داشته باشد. از همین رو، آینده صادرات صنایع‌دستی در گرو پیوند هوشمندانه توان هنرمندان با دانش تجارت و شناخت دقیق بازارهای هدف است.

صادرات صنایع‌دستی؛ فراتر از فروش یک محصول

صادرات، صرفاً انتقال کالا از یک کشور به کشور دیگر نیست؛ فرایندی پیوسته از شناخت تقاضا، طراحی محصول، تعیین قیمت، بازاریابی، مذاکره، رعایت مقررات و ایجاد اعتماد میان تولیدکننده و خریدار است. هرچه این زنجیره منسجم‌تر باشد، امکان تبدیل یک فروش مقطعی به همکاری تجاری مستمر افزایش می‌یابد.

نخستین گام در این مسیر، شناسایی بازارهایی است که محصولات ایرانی در آن‌ها از مزیت رقابتی برخوردارند. نزدیکی جغرافیایی، اشتراکات فرهنگی و سهولت ارتباطات تجاری می‌توانند کشورهای همسایه و منطقه را به گزینه‌هایی قابل بررسی تبدیل کنند؛ بااین‌حال، انتخاب مقصد صادراتی باید بر پایه اطلاعات معتبر درباره تقاضا، قدرت خرید مشتریان، محصولات رقیب، هزینه حمل‌ونقل و مقررات واردات انجام شود.

طبیعی است که همه رشته‌های صنایع‌دستی مسیر یکسانی برای ورود به بازارهای خارجی ندارند. زیورآلات سنتی، دست‌بافته‌ها، زیلو، سفال و سرامیک و کاشی‌های سنتی، هرکدام از نظر ارزش اقتصادی، وزن، شکنندگی، شیوه بسته‌بندی، کاربرد و گروه مخاطبان ویژگی‌های متفاوتی دارند. بنابراین، برنامه بازاریابی و صادرات هر رشته نیز باید متناسب با ماهیت محصول و فرصت‌های واقعی بازار طراحی شود.

در چنین شرایطی، دسترسی به آمار دقیق و به‌روز اهمیت ویژه‌ای دارد. تفکیک اطلاعات صادرات بر اساس رشته هنری، استان مبدأ، کشور مقصد و ارزش فروش، می‌تواند تصویر روشن‌تری از عملکرد این بخش ارائه دهد. اتکا به داده‌های قابل سنجش، علاوه بر شناسایی بازارهای موفق، به تصمیم‌گیری دقیق‌تر درباره حمایت‌های دولتی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی کمک خواهد کرد.

از موانع تجاری تا راهکارهای عملی

یکی از چالش‌های مهم صادرکنندگان صنایع‌دستی، به‌ویژه کارگاه‌های کوچک و تولیدکنندگان مستقل، هزینه‌ها و پیچیدگی‌های تجارت بین‌المللی است. تشریفات گمرکی، هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه، دشواری تسویه وجوه، ناآگاهی از مقررات کشور مقصد و محدودیت دسترسی به خدمات تخصصی، می‌توانند حضور در بازارهای خارجی را دشوار کنند.

برای کاهش این موانع، تقویت خدمات مشاوره صادراتی، شفاف‌سازی فرایندهای اداری، تسهیل تشریفات قانونی، گسترش دسترسی به خدمات حمل‌ونقل و بیمه و ارائه راهنمایی‌های تخصصی درباره استانداردها و مقررات کشورهای مقصد ضروری است. آموزش الزامات برچسب‌گذاری، ضوابط مربوط به مواد اولیه و فلزات گران‌بها و شیوه‌های بسته‌بندی متناسب با نوع کالا نیز می‌تواند از بروز مشکلات در زمان ورود محصولات به بازار هدف جلوگیری کند.

در کنار این اقدامات، بازاریابی دیجیتال و حضور هدفمند در نمایشگاه‌های تخصصی می‌توانند مسیر ارتباط مستقیم هنرمندان با خریداران خارجی را هموارتر کنند. البته موفقیت در نمایشگاه، تنها با تعداد بازدیدکنندگان یا محصولات به‌نمایش‌گذاشته‌شده سنجیده نمی‌شود؛ بلکه تعداد مذاکرات مؤثر، شناسایی خریداران واقعی، دریافت سفارش و استمرار ارتباطات تجاری، معیارهای دقیق‌تری برای ارزیابی دستاوردهای این رویدادها هستند.

تشکیل شبکه‌ها و کنسرسیوم‌های صادراتی نیز می‌تواند راهکاری مؤثر برای افزایش توان رقابتی تولیدکنندگان کوچک باشد. تجمیع ظرفیت کارگاه‌ها، امکان عرضه منظم‌تر محصولات، کاهش بخشی از هزینه‌های بازاریابی و بسته‌بندی و پاسخ‌گویی به سفارش‌های بزرگ‌تر را فراهم می‌کند. تحقق این هدف، مستلزم شفافیت در تقسیم مسئولیت‌ها، حفظ حقوق تولیدکنندگان و تعریف معیارهای مشترک برای کیفیت محصولات است.

همچنین همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌های حرفه‌ای، صادرکنندگان، شرکت‌های مدیریت صادرات و نمایندگی‌های اقتصادی کشور می‌تواند زمینه شناسایی فرصت‌های تازه و توسعه ارتباط با خریداران بین‌المللی را فراهم سازد. حمایت از مالکیت فکری، معرفی خاستگاه جغرافیایی محصولات و صیانت از طرح‌ها و شیوه‌های بومی نیز در حفظ اعتبار صنایع‌دستی ایران و جلوگیری از عرضه محصولات غیراصیل به نام هنر ایرانی اهمیت دارد.

یزد؛ میراثی زنده با ظرفیت حضور در بازارهای جهانی

استان یزد با پیشینه تاریخی تجارت، تنوع هنرهای سنتی و مهارت استادکاران خود، از ظرفیت‌های ارزشمندی برای پیوند میراث فرهنگی با اقتصاد معاصر برخوردار است. ترمه و دست‌بافته‌های سنتی، زیلو، زیورآلات سنتی، سفال و سرامیک و کاشی‌سازی سنتی، بخشی از توانمندی‌های این استان هستند که می‌توانند با برنامه‌ریزی حرفه‌ای، جایگاه مناسب‌تری در بازارهای داخلی و خارجی پیدا کنند.

مزیت یزد تنها در تنوع محصولات آن خلاصه نمی‌شود؛ پیوند هنر با هویت تاریخی شهرها و روستاها، شیوه‌های تولید، مهارت استادکاران و روایت فرهنگی هر اثر نیز می‌تواند به ارزش متمایزکننده محصولات این استان تبدیل شود. در بازاری که بسیاری از کالاها بر اساس قیمت رقابت می‌کنند، داستان معتبر محصول، کیفیت ساخت و هویت فرهنگی آن می‌تواند زمینه شکل‌گیری ارتباطی عمیق‌تر با مشتریان را فراهم آورد.

برای بهره‌گیری از این ظرفیت، پیشنهاد می‌شود برنامه صادراتی صنایع‌دستی استان با اولویت‌بندی جداگانه بازارهای هدف برای هر رشته آغاز شود. در این چارچوب، ابتدا توان تولید، کیفیت، قیمت تمام‌شده، امکان تأمین سفارش‌های مستمر و ویژگی‌های مخاطبان هر محصول بررسی شود؛ سپس با مطالعه تقاضا و مقررات بازارهای منتخب، مسیر ورود به بازار برای هر رشته مشخص شود.

برای نمونه، در حوزه ترمه و دست‌بافته‌ها، معرفی دقیق جنس، شیوه بافت، ویژگی‌های طراحی و کاربردهای امروزی می‌تواند به شناخت بهتر محصول کمک کند. در مورد زیلو، معرفی ارزش هنری و شیوه تولید، در کنار توجه به ابعاد، کاربرد و امکان ارسال ایمن، اهمیت دارد. محصولات سفالی، سرامیکی و کاشی‌های سنتی نیز به بسته‌بندی مقاوم و متناسب با هزینه حمل نیاز دارند؛ درحالی‌که عرضه زیورآلات سنتی مستلزم معرفی حرفه‌ای طرح و شیوه ساخت و رعایت مقررات مرتبط با مواد اولیه و بازار مقصد است.

بر این اساس، می‌توان بازارهای هدف را نه صرفاً بر مبنای نزدیکی جغرافیایی، بلکه با توجه به میزان تقاضا، قدرت خرید، سلیقه مصرف‌کنندگان، هزینه دسترسی و مزیت رقابتی هر رشته رتبه‌بندی کرد. تهیه فهرست محصولات صادراتی به زبان مورد نیاز خریداران، برگزاری نشست‌های تجاری تخصصی، ارتباط مستقیم با واردکنندگان و فروشندگان معتبر و بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های مدیریت صادرات، از جمله اقداماتی است که می‌تواند این اولویت‌بندی را به برنامه‌ای اجرایی تبدیل کند.

ظرفیت گردشگری یزد نیز در این مسیر نقشی مکمل دارد. معرفی کارگاه‌های زنده صنایع‌دستی، بازدید از محل تولید، آشنایی گردشگران با استادکاران و توسعه فروش دیجیتال می‌تواند ارتباط میان تجربه فرهنگی و خرید محصول را تقویت کند. چنین رویکردی این امکان را فراهم می‌آورد که بخشی از آشنایی گردشگران با هنر یزد، پس از سفر نیز به سفارش مجدد، معرفی محصول و ارتباط با بازارهای خارجی منتهی شود.

البته برنامه‌ریزی مؤثر بدون شناخت دقیق وضعیت موجود امکان‌پذیر نیست. تهیه و به‌روزرسانی اطلاعات مربوط به ظرفیت تولید، تعداد فعالان صادراتی، ارزش فروش خارجی، بازارهای مقصد و موانع هر رشته، می‌تواند مبنای تعیین اولویت‌های حمایتی استان قرار گیرد. در این صورت، ارزیابی عملکرد نیز از شمار نمایشگاه‌ها و محصولات معرفی‌شده فراتر می‌رود و بر شاخص‌هایی مانند سفارش‌های واقعی، تداوم فروش، گسترش بازارهای هدف و بهبود درآمد هنرمندان متمرکز می‌شود.

از حمایت‌های مقطعی تا راهبردی ماندگار

آینده صنایع‌دستی در بازارهای جهانی، به همکاری مستمر میان هنرمندان، بخش خصوصی، تشکل‌های تخصصی و دستگاه‌های مسئول وابسته است. آموزش بازاریابی بین‌المللی، دسترسی به اطلاعات معتبر بازار، حمایت هدفمند از بسته‌بندی و معرفی محصول، توسعه شبکه‌های تجاری و تسهیل فرایندهای قانونی صادرات، زمانی بیشترین اثر را خواهند داشت که در قالب برنامه‌ای هماهنگ و قابل ارزیابی دنبال شوند.

در این میان، حمایت‌ها باید به بهبود واقعی شرایط فعالیت هنرمندان منجر شوند؛ از افزایش ارتباط با خریداران و تکرار سفارش‌ها گرفته تا کاهش هزینه‌های تجاری، تقویت قدرت رقابت و افزایش سهم تولیدکننده از ارزش نهایی محصول. صادرات موفق، تنها به معنای افزایش حجم فروش نیست؛ حفظ کیفیت، رعایت حقوق هنرمندان، استمرار اشتغال و انتقال مهارت به نسل‌های آینده نیز از معیارهای مهم موفقیت در این حوزه به شمار می‌روند.

روز ملی صادرات، فرصتی برای قدردانی از صادرکنندگان، بازرگانان، هنرمندان و استادکارانی است که با تلاش خود، سرمایه فرهنگی ایران را به محصولی ارزشمند و قابل عرضه تبدیل می‌کنند. پاسداشت این تلاش‌ها زمانی کامل‌تر خواهد شد که موانع پیش روی آنان کاهش یابد و مسیر ارتباط میان توان تولید داخل و نیازهای بازارهای جهانی روشن‌تر شود.

استان یزد نیز با اتکا به ظرفیت هنرمندان، تشکل‌های تخصصی و بخش خصوصی، می‌تواند با تدوین برنامه‌ای مرحله‌بندی‌شده، اولویت‌بندی بازارهای هدف برای هر رشته صنایع‌دستی و گسترش همکاری با خریداران حرفه‌ای، گام‌های مؤثرتری در این مسیر بردارد.

هدف نهایی آن است که هنرهای سنتی یزد، ضمن حفظ هویت و ارزش فرهنگی خود، به فرصت‌هایی واقعی برای درآمدزایی، اشتغال و حضور در بازارهای جهانی تبدیل شوند؛ حضوری که نه بر موج‌های کوتاه‌مدت، بلکه بر کیفیت، شناخت بازار، اعتماد تجاری و تداوم همکاری‌ها استوار باشد. این همان مسیری است که می‌تواند میراث فرهنگی را به سرمایه‌ای زنده برای اقتصاد امروز و آینده ایران تبدیل کند.

انتهای پیام/